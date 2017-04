Sky-Serie "Riviera" geht im Juni an den Start

Die zehn Folgen der ersten Staffel der neuen Sky-Serie "Riviera" finden im Juni ihren Weg auf die Bildschirme. Die Serie startet dann in allen fünf Sky-Märkten zeitgleich. On Demand gibt es alle Folgen auf einen Schlag, Sky Atlantic HD zeigt eine Folge pro Woche.

Erst Anfang des Monats hat die Sky-Serie "Riviera" Weltpremiere auf der MIPTV in Cannes gefeiert. Im Sommer findet die Hochglanz-Serie dann ihren Weg auf die Bildschirme der Sky-Kunden. Wie der Bezahlsender nun nämlich mitgeteilt hat, sind die zehn Folgen der ersten Staffel ab dem 15. Juni auf Sky On Demand, Sky Go und via Sky Ticket zu sehen - hier allerdings nur in der Originalfassung. Wer die deutsche Synchronfassung sehen will, kann ab dem 16. Juni auf Sky Atlantic HD zur besten Sendezeit eine neue Folge pro Woche schauen.

"Die Geschichte über die Welt der Superreichen, gespickt mit moralisch zweifelhaften Charakteren, viel Drama, Intrigen, schmutzigen Geschäften und einem Mord erinnert an den Straßenfeger der 1980er-Jahre 'Der Denver Clan' - nur glamouröser, moderner und mit einem Schuss Sozialkritik", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "Oscar-Preisträger Neil Jordan, bekannt dafür, in seinen Filmen die dunkle Seite der menschlichen Psyche zu durchleuchten, hat eine spannende und wendungsreiche Serie erschaffen."

Darum geht’s in der Serie: Das makellose Luxusleben von Georgina (Julia Stiles) bricht nach nur einem Jahr Ehe mit dem Kunstsammler Constantine (Anthony LaPaglia) zusammen, als ihr Mann bei einer Explosion auf der Jacht eines russischen Oligarchen und Waffenhändlers ums Leben kommt. Daran zweifelnd, dass Constantines Tod ein Unfall war, macht sie sich auf die Suche nach den wahren Hintergründen der Tragödie. Bald sieht sich Georgina mit den dunklen Machenschaften ihres Mannes konfrontiert. Als sie erkennt, welches Doppelspiel Constantine getrieben hat, gerät sie in eine Spirale moralischer Abgründe und wird in eine Welt voller Lügen und Kriminalität gezogen.