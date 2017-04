"Scorpion" geht auf späterem Sendeplatz weiter

© CBS

Sat.1 reagiert auf die schwachen Quoten von "Scorpion" und wird die neuen Folgen der Serie auf einem späteren Sendeplatz ausstrahlen. Mitte Juni geht es mit der dritten Staffel weiter. Diese wird dann am Montagabend zu sehen sein.

Sat.1 wird die dritte Staffel der US-Serie "Scorpion" im Sommerprogramm ausstrahlen. Dabei müssen sich Fans jedoch auf einen neuen Sendeplatz einstellen: Wie eine Sat.1-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, gibt es die neuen Folgen ab dem 12. Juni jeweils montags um 23:15 Uhr zu sehen. Die ersten beiden Staffeln hatte Sender sonntags noch eine Stunde früher ausgestrahlt.

"Scorpion" basiert auf der Lebensgeschichte des Computer-Genies Walter O'Brien, der über einen IQ von 197 verfügt und als Hacker unter dem Pseudonym "Scorpion" unterwegs war. Als 13-Jähriger gründete der Ire die Firma Scorpion Computer Services und heuerte Genies aus aller Herren Länder an, um ihre Fähigkeiten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Bei der Serie mit Elyes Gabel in der Hauptrolle, die in den USA bereits um eine vierte Staffel verlängert wurde, fungierte O'Brien übrigens als ausführender Produzent.

Für Sat.1 war "Scorpion" zuletzt dagegen kein großer Erfolg: Mit im Schnitt weniger als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich die zweite Staffel der US-Serie unter den Normalwerten des Senders. Der Wechsel auf einen späteren Sendeplatz kommt daher nicht allzu überraschend.