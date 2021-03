© Sony AXN

"For Life" wagt den Blick hinein in das amerikanische Justizsystem, das auf dramatische Weise von fest institutionalisiertem Rassismus in den eigenen Reihen geprägt ist. Die Serie wechselt dabei die Perspektive: Als schwarzer Mann im Gefängnis verteidigt der Protagonist Aaron Wallace sich selbst und seine Mitinsassen. Wallace wird von Nicholas Pinnock verkörpert. Indira Varma, Joy Bryant und Mary Stuart Masterson sind in weiteren Rollen zu sehen. Rapper 50 Cent ist in einer wiederkehrenden Nebenrolle zu sehen. Die erste Staffel besteht aus 13 Folgen, in den USA ist ABC der ausstrahlende Sender.

Dort erreichte die zweite Staffel in den zurückliegenden Wochen schlechte Zuschauerzahlen – keine Folge der zweiten Staffelhälfte erreichte auch nur annähernd die Marke von zwei Millionen Zuschauern. Offiziell ist über eine dritte Staffel noch nicht entschieden, in den USA wird aber eher mit einem Ende gerechnet.