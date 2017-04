Sat.1 startet im Juni neue Real-Crime-Doku

© Sat.1

Real-Crime-Formate sind nicht nur im Print-Bereich beliebt, sondern auch im Fernsehen. Sat.1 startet daher im Juni die entsprechende Sendung "Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Professor Tsokos". Zunächst sind vier Folgen am späten Mittwochabend geplant.

Die ARD-Serie "Charité" ist in den vergangenen Wochen ein großer Erfolg mit im Schnitt mehr als sieben Millionen Zuschauern gewesen. Nun schafft ein echter Charité-Professor den Sprung ins Fernsehen. Sat.1 gibt dem Bestsellerautor und Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos ein eigenes Format. "Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Professor Tsokos" ist eine Real-Crime-Doku, die der Sender ab dem 7. Juni immer mittwochs ab 22:30 Uhr zeigt.

"In meiner Sendung geht es nicht ums 'Wer', sondern ums 'Wie'. Ich suche nicht nach dem Täter, sondern rekonstruiere die Umstände, die zum Tod geführt haben. Schussverläufe berechnen, Stichwunden und Schlagverletzungen untersuchen oder im Labor einen Giftmord nachweisen: Das ist mein tägliches Geschäft. Und das ist nicht nur ganz anders als in Krimis dargestellt, sondern auch viel spannender als jede Fiktion", Tsokos.

Tsokos ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité und wird in der Sendung seine "rätselhaftesten Fälle" präsentieren und soll außerdem zeigen, was seine Arbeit wirklich ausmacht. Dabei nimmt er die Zuschauer mit in den Sektionssaal und will anhand von 3D-Animationen, Tatort-Fotos und Original-Beweismitteln erklären, wie mit der Hilfe seiner Erkenntnisse die Fälle gelöst werden konnten. Vorerst sind vier Folgen geplant, die von Spin TV produziert werden.