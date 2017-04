"From Dusk Till Dawn": Zweite Staffel im Sommer

© RTL Crime

Die zweite Staffel von "From Dusk Till Dawn" wird im Sommer bei RTL Crime zu sehen sein, im vergangenen Jahr war dort schon der erste Durchlauf zu sehen. RTL Nitro hat unterdessen einen Sendetermin für "American Crime" bekanntgegeben.

Die Mediengruppe RTL hat am Dienstag die Sendetermine von zwei US-Formaten bekanntgegeben. So wird die zweite Staffel von "From Dusk Till Dawn" ab dem 19. Juni immer montags ab 20:15 Uhr beim Bezahlsender RTL Crime zu sehen sein. Genau so wie die erste Staffel beinhaltet auch der zweite Durchlauf zehn Folgen. Eine dritte Staffel ist bereits in den USA zu sehen gewesen.

Die Folgen der zweiten Staffel knüpfen drei Monate nach den Vorfällen im Titty Twister Club an: Während Richie Gecko (Zane Holtz) und Santánico Pandemonium (Eiza González) versuchen den Schlangenkult zu zerschlagen und dabei von dem grausamen Regulator (Danny Trejo) verfolgt werden, schlägt sich Seth mit Kate in Mexiko mit kleinen Überfällen durch. Kates Bruder Scott (Brandon Soo Hoo), der während des Kampfes gegen die Schlangendämonen selbst in einen Dämon verwandelt wurde, trifft in seiner Gefangenschaft auf einen alten Bekannten, Carlos (Wilmer Valderrama). Ranger Gonzales (Jesse Garcia), der mit den Ereignissen nur schwer zurechtkommt, will den Schlangenkult auf seine Weise ein für alle Mal zerschlagen.

Darüber hinaus wird RTL Nitro die ABC-Serie "American Crime" ab dem 7. Juni zeigen. Los geht’s ab 22 Uhr mit gleich drei Folgen am Stück, die erste Staffel umfasst elf Episoden. In der ersten Staffel geht es um einen Kriegsveteran, der bei einem Einbruch ermordet wird. Seine Frau wird so schwer verletzt, dass sie ins Koma fällt. Fortan suchen die geschiedenen Eltern Gerechtigkeit für den Verlust ihres Sohnes. Tatsächlich werden später vier Verdächtige festgenommen. Doch nicht nur die Familien der Opfer werden vor Bewährungsproben gestellt: Auch die Verdächtigen und ihre Angehörigen bekommen Rassendiskriminierung, die Ressentiments der Opferfamilien und die Tücken des amerikanischen Justizsystems zu spüren. Alle bisherigen drei Staffeln sind in sich geschlossen und erzählen unterschiedliche Geschichten. Deutschland-Premiere feierte "American Crime" bei 13th Street.