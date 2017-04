"Focus Online" verpflichtet Politiker als Gastautoren

© Burda

Im Vorfeld der Bundestagswahl will "Focus Online" täglich einen politischen Kommentar veröffentlichen. Dafür hat das Nachrichtenportal eine Riege von zahlreichen Politikern als Gastautoren zusammengetrommelt.

"Focus Online" hat angekündigt, sein politisches Profil im Vorfeld der Bundestagswahl stärken zu wollen. Dafür hat das Nachrichtenportal mehr als 20 Politikerinnen und Politiker gewinnen können, die in der Zeit bis zur Wahl bei "Focus Online" das politische Tagesgeschehen kommentieren und in Meinungsbeiträgen Stellung beziehen. Es handelt sich dabei um Vertreter von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP.

"Politik ist bei 'Focus Online' immer präsent. Im Jahr der Bundestagswahl steigt das Interesse an Einordnung und Überblick in dem Bereich zusätzlich an", sagt Chefredakteur Daniel Steil. "Wir freuen uns daher, unseren Lesern in dieser Zeit Beiträge von einigen der profiliertesten politischen Köpfe unseres Landes zu präsentieren."

Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein, Edmund Stoiber, Roland Koch, Hans Eichel, David McAllister, Jürgen Rüttgers, Kurt Biedenkopf und Bernhard Vogel, aber auch Norbert Blüm, Karl-Theodor zu Guttenberg, Renate Künast, Walter Riester und Theo Waigel. In den letzten Wochen bis zum Wahltag soll von Montag bis Freitag täglich ein Kommentar zu lesen sein. Koordiniert wird die Aktion von "Focus Online"-Chefkorrespondentin Martina Fietz.