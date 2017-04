ProSiebenSat.1: Mehr Aufgaben für neuen Finanzvorstand

© Amélie Losier

Weil Ralf Schremper im Sommer nach London wechselt, soll der neue Finanzvorstand Jan Kemper künftig auch das M&A-Ressort von ProSiebenSat.1 verantworten. Der 37-Jährige tritt sein Amt als CFO im Juni an.

Jan Kemper, der ab dem 1. Juni neuer Finanzvorstand bei ProSiebenSat.1 wird, bekommt in Unterföhring noch mehr zu tun. Vom 1. August an wird der 37-Jährige zusätzlich auch den Mergers & Acquisitions-Bereich des Unternehmens verantworten. Florian Tappeiner wird den M&A-Bereich des Konzerns operativ leiten und direkt an Jan Kemper berichten. Er ist seit September 2016 Executive Vice President Mergers & Acquisitions.

Der bisherige Finanzvorstand Ralf Schremper, dessen Vertrag erst am 31. März 2018 endet, wird ProSiebenSat.1 bereits zum 31. Juni 2017 verlassen. Er wechselt als Partner zu Oakley Campital Private Equity nach London, dürfte ProSiebenSat.1 aber auch nach seinem Abschied verbunden bleiben. Die Finanzinvestoren sind langjährige Geschäftspartner von ProSiebenSat.1, zuletzt hatten die Firmen bei den Übernahmen des Vergleichsportals Verivox sowie der Online-Partnervermittlung Parship Elite Group zusammengearbeitet.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender bei ProSiebenSat.1: "Ralf Schremper hat unsere strategischen Akquisitionen der vergangenen Jahre federführend verantwortet und war damit maßgeblich am Ausbau unseres Digitalportfolios beteiligt. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute bei Oakley und freue mich sehr, dass er ProSiebenSat.1 in seiner neuen Position sicherlich verbunden bleiben wird. Seine Aufgaben wird unser neuer CFO Jan Kemper übernehmen und ich bin überzeugt, dass er die Akquisitionsstrategie von ProSiebenSat.1 gemeinsam mit unserem exzellenten M&A-Team unter der Leitung von Florian Tappeiner erfolgreich fortsetzen wird."