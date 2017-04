Sixx macht Home-Makeover-Show mit Janin Ullmann

© Michael de Boer

Sixx wagt sich im Sommer an eine neue Eigenproduktion und startet mit "Boom my Room" eine eigene Home-Makeover-Show. Um das Aufmöbeln der Wohnungen überraschter Kandidaten wird sich Janin Ullmann kümmern.

Nachdem sich Sixx in Sachen Eigenproduktionen in den letzten Jahren aufs Thema Tattoo gestürzt hatte, nimmt man nun eine andere Farbe in Angriff: Im Sommer startet der Frauensender der ProSiebenSat.1-Gruppe eine eigene Home-Makeover-Show. In "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf" "überfällt" Janin Ullmann ahnungslose Kandidaten, die dann drei Tage lang aus ihren eigenen vier Wänden verbannt werden. Diese Zeit nutzen Janin Ullmann und ihr Team, die Wohnung mit kreativen Upcycling- und Raumgestaltungs-Ideen aufzumöbeln. Damit auch der Zuschauer etwas davon hat, gibt's diverse "DIY-Hacks" zum Nachmachen.

Janin Ullmann über ihr neues Format: "Spätestens seit der Sendung ‚Fixer Upper‘ bin ich selbst ein großer Fan von Home-Makeover-Shows und lasse mich gerne inspirieren. Da ich beruflich viel reise, versuche ich es mir zuhause immer besonders schön zu machen. Jetzt kann ich mich mit ‚Boom my Room‘ auf sixx auch bei anderen austoben, worauf ich mich mächtig freue."

Sixx-Senderchefin Wiebke Schodder: "Die wundervolle Janin Ullmann komplettiert unser fulminantes Frauen-Trio auf sixx: Enie van de Meiklokjes steht für 100 Folgen erfolgreiches Backen, Paula Lambert für Sex und Liebe auf allen Plattformen, und Janin für den passenden Style in allen Lebensbereichen. ,Boom my Room – Janin Ullmann möbelt auf!‘ erweitert außerdem unser Home-and-Living-Portfolio auf sixx, das mit US- Dokutainment wie z.B. 'Die Super-Makler' bereits eine erfolgreiche Programmsäule bildet." Geplant sind zunächst sechs Folgen, die von RedSeven Entertainment produziert werden.