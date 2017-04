Zervakis sagt RBB ab, Magazin verschiebt sich

© NDR/Thorsten Jander

Weil Linda Zervakis kurzfristig aus privaten Gründen die Moderation eines neu geplanten RBB-Magazins abgesagt hat, verschiebt sich der Start der Sendung nun um mehrere Monate. Losgehen soll es nach derzeitigem Stand erst im Spätsommer.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat dem Sender eine radikale Reform verordnet, dazu gehören auch zwei völlig neue Magazine. Das eine, "Super.Markt", startet am Montag, den 8. Mai. Ein weiteres geplantes Magazin, "Metropol", muss nun allerdings deutlich länger warten als ursprünglich geplant. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, ist Moderatorin Linda Zervakis kurzfristig abgesprungen und hat dem Sender abgesagt. Ursprünglich sollte die Sendung am kommenden Donnerstag, den 4. Mai, starten.

Daraus wird nach dem Rückzieher von "Tagesschau"-Sprecherin Zervakis allerdings nichts. Der RBB selbst bestätigt auf Nachfrage von DWDL.de zwar keine konkreten Namen, wohl aber, dass die Wunschmoderatorin aus privaten Gründen abgesprungen sei. Der Start des Magazin verzögere sich damit um mehrere Monate, nun soll "Metropol" im Spätsommer auf Sendung gehen. Die Sendung ist als gesellschaftspolitisches Magazin geplant, das auch einen satirischen Einschlag haben soll.

"Wir sehen in der Verschiebung auch kein größeres Unglück. Wir wussten, dass es bei einer so umfassenden Reform, wie wir sie jetzt im RBB-Fernsehen angehen, Verzögerungen und Umplanungen geben wird, das gehört dazu", erklärt Sendersprecher Justus Demmer gegenüber DWDL.de. Umso mehr freue man sich jetzt auf den Start von "Super.Markt". Darüber hinaus geht am 24. Mai das neu gestaltete Kriminal-Magazin "Täter-Opfer-Polizei" auf Sendung. "Das ist alles im Plan, ebenso wie die Arbeit an den weiteren Reformschritten", so Demmer.