NDR macht Themen-Schwerpunkt zu Pressefreiheit

Der kommende Mittwoch ist der Tag der Pressefreiheit. Das nimmt der NDR zum Anlass für einen Schwerpunkt in all seinen Programmen. Die Aktion stellt die Frage warum Pressefreiheit gerade jetzt so wichtig ist - und will auch Antworten geben.

Gerade erst will die Organisation Reporter ohne Grenzen herausgefunden haben, dass sich die Lage für Journalisten weltweit verschlechtert hat - und zwar auch in Demokratien. "Besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten", erklärte ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske jüngst. Da passt es gut, dass der NDR in der kommenden Woche einen Themenschwerpunkt zur Pressefreiheit plant.



"In Zeiten, in denen die Pressefreiheit in zahlreichen Ländern als Grundlage der journalistischen Arbeit zunehmend gefährdet ist, finde ich es wichtig, dass wir als Sender eine klare Haltung zeigen - nicht nur nach innen, sondern auch in der Kommunikation nach außen", sagte NDR-Intendant Lutz Marmor (Foto) zu DWDL.de. An der Aktion, die für Mittwoch, den 3. Mai - den offiziellen Tag der Pressefreiheit - geplant ist, beteiligen sich das NDR Fernsehen, die NDR-Radioprogramme und NDR.de.

Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Pressefreiheit gerade jetzt so wichtig ist. Beantwortet werden soll sie in Form eines Briefes an die Öffentlichkeit, den Marmor zusammen mit Hörfunk- und Fernsehmoderatoren Absatz für Absatz vor der Kamera vorlesen wird. Die Statements sollen online veröffentlicht sowie den ganzen Tag über im NDR Fernsehen gezeigt werden. Darüber hinaus beschäftigen sich auch die Sendungen "Zapp", "Panorama - Die Reporter" sowie am Tag zuvor die "Weltbilder" mit dem Thema.

Im Hörfunk will NDR 2 fünf seiner Hörerinnen und Hörer einladen, um den Redaktionsalltag kennenzulernen. Auf diese Weise sollen sie erfahren, nach welchen journalistischen Kriterien Themen ausgewählt werden. Die junge Welle N-Joy will in der Rubrik "Feedback@N-Joy" Hörerfragen beantworten und zudem einen Blick in Länder werfen, in denen Pressefreiheit nicht selbstverständlich ist. NDR Info plant eine "Redezeit" zum Thema "Wie glaubwürdig sind NDR Info und die Medien für Sie?" sowie mehrere Reportagen, die sagen sollen, wie eine Nachricht ins Radio kommt.

Darüber hinaus möchte NDR Kultur einen Blick auf die Situation der Pressefreiheit in Deutschland werfen. Und auch die Landesprogramme des NDR beteiligen sich mit verschiedenen Schwerpunkten an der Aktion.