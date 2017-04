"4 Blocks": Turner bestellt schon die zweite Staffel

© TURNER BROADCASTING SYSTEM

Die erste Folge von "4 Blocks" wird zwar erst in einigen Tagen bei TNT Serie ihre Premiere feiern, doch bei Turner glaubt man so sehr an den Erfolg, dass schon jetzt eine Fortsetzung bei Wiedemann & Berg in Auftrag gegeben wurde.

Noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge bei TNT Serie hat sich Turner dazu entschieden, die neue Serie "4 Blocks" in die zweite Staffel zu schicken. Das bestätigte Hannes Heyelmann, Geschäftsführer von Turner in Zentral- und Osteuropa, im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Wir sind von der Qualität der ersten Staffel sehr begeistert", erklärte er und verwies zugleich auf "hervorragendes Feedback". "Deshalb haben wir bereits grünes Licht für Staffel 2 gegeben, damit die Fans nicht zu lange warten müssen. Am Wichtigsten ist allerdings: Wir haben eine überzeugende Geschichte für die zweite Staffel."

Hinzu kommt, dass das Social-Media-Feedback bereits im Vorfeld der Ausstrahlung "enorm" sei. "Das merkt man beispielsweise an den Reaktionen auf das veröffentlichte Musikvideo zur Serie, die vielen Promos oder das 360 Grad Augmented Reality-Video im Rahmen unserer Social-Media-Kampagne", so Heyelmann. "Die Fans im Netz warten schon gespannt auf '4 Blocks'. Das hatten wir in diesem Maße noch bei keiner Produktion. Ich bin mir sicher, dass die Serie gut ankommen wird – egal ob linear bei TNT Serie oder non-linear über Sky Go und andere Abrufportale unserer Partner."

Im Zentrum der Handlung steht Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), der gemeinsam mit seiner Frau Kalila (Maryam Zaree) seine "vier Blocks" und die kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch nachdem sein Schwager Latif (Massiv) bei einer Razzia verhaftet wird, ist es Toni der Familie schuldig, erneut die operative Führung des Clans zu übernehmen. Zudem möchte Toni die Kontrolle nicht seinem unberechenbaren Bruder Abbas (Veysel Gelin) überlassen, der sich bereits als neues Familienoberhaupt sieht. Als mit Vince (Frederick Lau) plötzlich ein alter Freund nach Berlin zurückkehrt und Toni damit eine Vertrauensperson an seiner Seite glaubt, scheint die Hoffnung auf eine legale Zukunft wieder in greifbarer Nähe. Aber aus der Abwärtsspirale aus Verbrechen und Intrigen gibt es längst kein Entkommen mehr.

Entwickelt wurde die Serie, die ab dem 8. Mai jeweils montags um 21:00 Uhr bei TNT Serie laufen wird, von Wiedemann & Berg, TNT Serie und dem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Regisseur Marvin Kren. Kamera führte Moritz Schultheiß, Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Eva Stadler und Karsten Rühle sowie auf Senderseite Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder. In den Hauptrollen sind Almila Bagriacik, Frederick Lau, Veysel und Kida Khodr Ramadan zu sehen.