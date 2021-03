am 14.03.2021 - 13:00 Uhr

© ZDF/Stefan Erhard

Katerina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssen sich auch 1963 mit gesellschaftlichen Zwängen und persönlichen Liebesdramen auseinandersetzen. Die drei Schwestern haben sich ein eigenständiges Leben aufgebaut. Doch ihre Ehen sind schwierig. Als Monika eine Fehlgeburt hat, sucht Joachim (Sabin Tambrea) die Schuld bei sich. Monika aber stürzt sich gemeinsam mit Freddy (Trystan Pütter) in die Arbeit, um für Sängerin Hannelore Lay (Helen Schneider) ein Lied für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson zu komponieren.

Produktion: UFA Fiction

© TVNOW / Frank Dicks

Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe langjähriger Freunde im besten Alter. Als einer der Freunde, seines Zeichens renommierter Wissenschaftler und heißester Anwärter auf den Wirtschaftsnobelpreis, unverhofft stirbt, schmieden die Hinterbliebenen einen waghalsigen Plan. Sie wollen den Tod ihres Freundes bis zur Bekanntgabe der Nominierungen in fünf Tagen geheim halten. Erste Maßnahme: Schlafzimmer kühlen und Fenster zu, damit bloß keine Fliegen reinkommen. Doch das Unterfangen stellt ihre Freundschaft schnell auf eine harte Probe und gerät Schritt für Schritt außer Kontrolle - mit Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser, Walter Sittler und Michael Wittenborn in den Hauptrollen.

Produktion: Keshet Tresor Fiction

© 2021 Turner Broadcasting System Deutschland GmbH

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hatte der Pay-TV-Sender TNT Comedy im vergangenen Frühjahr kurzerhand die Short-Form-Comedy "Ausgebremst" produzieren lassen, um von der Krise betroffene Kunst- und Kulturschaffende zu unterstützen. Jetzt steht die zweite Staffel an - Zusammenarbeit mit dem NDR und erneut mit Maria Furtwängler in der Hauptrolle. "Im Gegensatz zur ersten Staffel, als der Lockdown vor allem die Art und Weise informierte, wie wir unsere Geschichte erzählt haben, haben wir diesmal Corona auch ganz konkret zum Thema gemacht", sagt Furtwängler.

Produktion: Atalante Film / Poppular Pictures

© Sat.1/Steffen Z. Wolff

Luke Mockridge gibt den Startschuss für die "Waldrekord-Woche" von Sat.1 - und geht gleich mit gutem Beispiel voran: Recyclen, selbst machen und Ökobilanz ausgleichen ist das Motto seiner Show zum Thema "Umwelt". In einem Dorf bei Köln will Luke die EinwohnerInnen animieren, dasselbe zu tun und klopft dafür an ihre Haustüren. Wenn sie genügend Strom sparen, spendet der Entertainer 10.000 Bäume und dreht für sie einen Imagefilm.

Produktion: Lucky Pics

© TVNow/Enver Hirsch

Mit Stoffen, Mustern und Shoppingtouren kennt er sich bestens aus: "Shopping Queen"-Experte Guido Maria Kretschmer. In seiner neuen Sendung kürt er "Guidos Deko Queen". Darin wird gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert. Pro Folge vergibt Kretschmer ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat.

Produktion: RTL Studios