Unter einem Dach: IP Deutschland erweitert Portfolio

RTL organisiert seine Vertriebsaktivitäten neu: Lizenzkooperationen und -produkte sowie Musik und Live-Entertainment sind ab sofort Teil des Vermarktungsportfolios von IP Deutschland. Die Bereiche werden aus RTL interactive überführt.

Um alle Vertriebsaktivitäten der Mediengruppe RTL Deutschland unter einem Dach bündeln zu können, werden einzelne Bereiche aus RTL interactive in die IP Deutschland überführt. Wie am Donnerstag bekannt wurde, integriert der Vermarkter sein Portfolio mit sofortiger Wirkung um Lizenzkooperationen und -produkte sowie Musik und Live-Entertainment. Erklärtes Ziel ist es, dem Werbemarkt eine größere Palette an Vermarktungskonzepten aus einer Hand anbieten zu können.

Auch in der neuen Struktur sollen die etablierten Geschäftsmodelle in den einzelnen Bereichen inklusive des Labels "Music for Millions" fortgeführt werden, hieß es. "Durch die Einbindung des Bereichs in die IP Deutschland ist unser Portfolio noch ein Stück breiter und die Möglichkeiten für kreative Inszenierungen sind noch attraktiver", sagte IP-Deutschland-Geschäftsfüher Matthias Dang. "Das passende Produkt, eine emotional aufgeladene Marke gepaart mit einer großen Medienreichweite – das sind die Garanten für erfolgreiche Kampagnen."

Organisatorisch wird das Lizenzgeschäft zukünftig im Solutions-Bereich der IP Deutschland unter Lars-Eric Mann als Verkaufsdirektor angesiedelt. Die neue Abteilung wird geleitet von Ralf Nöbel, der zusammen mit seinem Team weiterhin für die Vielfalt des Lizenzportfolios der Sendergruppe sorgen wird. Innerhalb des von Ute Henzgen geleiteten Bereichs Unit 3 wird die neue Abteilung "Musik und Live-Entertainment" unter der Leitung von Annette Kunze angesiedelt.