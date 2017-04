Türkei verbietet Kuppelshows im Fernsehen

© Allie_Caulfield/flickr (CC BY 2.0)

Wie verrückt es derzeit in der Türkei zugeht, lässt sich auch gut an einer Meldung erkennen, die alle Fernseh- und Radiostationen betrifft: Die Regierung hat nun Kuppelshows in sämtlichen Formen verboten. Auch der Zugang zu Wikipedia wurde zuletzt gesperrt.

Die Türkei driftet immer weiter in Richtung Diktatur ab: Nun wurde nicht nur der Zugang zum Online-Lexikon Wikipedia gesperrt, die Regierung hat auch noch per Notstandsdekret sämtliche Kuppelshows in Radio und Fernsehen verboten. "Bauer sucht Frau", "Schwiegertochter gesucht" & Co. sind in der Türkei künftig also per Gesetz verboten. Man könne keine Sendungen mehr zulassen, in denen Menschen einander vorgestellt werden, um einen Partner zu finden - so steht es laut "Spiegel Online" in dem Dekret.

Grund für das Verbot entsprechender Sendungen: Sie würden "die Institution der Familie beschädigen". Vereinzelt gab es bereits in den vergangenen Wochen und Monaten Spekulationen über ein solches Verbot, Vizeregierungschef Numan Kurtulmus hatte es im März angekündigt. Formate dieser Art würden der Institution Familie die Würde und Heiligkeit nehmen, so Kurtulmus damals.