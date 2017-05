RTL II testet Selfie-Soap "Mjunik" im Hauptprogramm

© RTL II You

Zum einjährigen Jubiläum spendiert RTL II seiner Selfie-Soap "Mjunik", die täglich beim Jugend-Ableger RTL II You zu sehen ist, einen Ausflug ins Hauptprogramm. Vier Highlight-Folgen sind ab Mitte Mai immer montags zu sehen.

Seit Mai 2016 zeigt RTL II You nun schon die Selfie-Soap "Mjunik - Home of You", bei der sich mehrere Blogerinnen selbst filmen und so einen vermeintlich authentischen Blick in ihr Leben geben sollen. Im September beförderte RTL II die Serie schon einmal ins Hauptprogramm - wohl mit der Hoffnung, zusätzliche Zuschauer auf das Format aufmerksam zu machen. Mit 370.000 Zuschauern und 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es allerdings nicht sehr berauschend. Nun holt der Sender "Mjunik" etwas länger ins TV.

Ab dem 15. Mai zeigt RTL II insgesamt vier Highlight-Folgen der Serie, zu sehen sein werden diese immer montags ab 23:15 Uhr. Nach der Ausstrahlung im TV sind die Folgen auch bei RTL II You und TV Now zu sehen. In den vier Episoden sind laut Sender "ganz besondere Highlights" aus dem zurückliegenden Jahr und "neue spannende Abenteuer" zu sehen. Bei RTL II You ist die Selfie-Soap wie gehabt täglich zu sehen.