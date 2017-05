21st Century Fox will auch Tribune Media kaufen

© David Shankbone

Die Komplettübernahme von Sky durch 21st Century Fox ist noch nicht durch, da schnappt Rupert Murdoch schon nach dem nächsten großen Medienkonzern. Nun will er sich auch Tribune Media einverleiben, das etliche TV-Sender in den USA betreibt.

Schon seit geraumer Zeit will 21st Century Fox den europäischen Pay-TV-Riesen Sky komplett übernehmen, die EU-Kommission hat dem Deal bereits zugestimmt. Weil Sky aber vor allem in Großbritannien stark ist, will man auf der Insel noch etwas intensiver prüfen (DWDL.de berichtete). In der Zwischenzeit hat Rupert Murdoch ein Auge auf einen anderen Medienkonzern geworfen: Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, will er auch Tribune Media übernehmen. Zuerst hatte die "Financial Times" über die Pläne berichtet.

Tribune Media ist Eigentümer von 39 TV-Stationen in den USA und wird an der Börse derzeit mit mehr als drei Milliarden US-Dollar bewertet. Neben den TV-Sendern betreibt Tribune Media noch eine Reihe von Online-Angeboten. Um die Übernahme zu stemmen, spricht 21st Century Fox laut US-Medien derzeit mit der Beteiligungsfirma Blackstone, die die Finanzierung organisieren soll.

2014 splittete sich das damalige Tribune Media in zwei eigenständige Unternehmen auf: Die Print-Aktivitäten rund um die "Chicago Tribune", "LA Times" und viele weitere wurden ausgegliedert. Die TV-Stationen und Digital-Projekte verblieben in der Tribune Media. Dass 21st Century Fox den Zuschlag erhält, ist aber keinesfalls ausgemachte Sache: Neben Murdoch steht auch die Nexstar Media Group in den Startlöchern und wird wohl ein Angebot abgeben. Bereits im März gab es Berichte, nach denen auch die Sinclair Broadcast Group an Tribune Media interessiert sein soll. In den kommenden Tagen und Wochen sollen die Interessierten ihre Angebote abgeben.