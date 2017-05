Hirschhausen macht "Check-Up", TV-Zyklus zurück

© WDR/Bilderfest

Im Juni stehen im Ersten ein paar neue Formate auf dem Programm: So stellt sich Eckart von Hirschhausen den Fragen des Alters und macht drei "Check-Ups". Darüber hinaus kehrt auch Olli Dittrich mit seinem "TV-Zyklus" zurück.

In den kommenden Wochen ist am Montagabend im Ersten vorerst noch die dreiteilige Dokumentation "Wildes Neuseeland" zu sehen. Nach einer Relegation-Unterbrechung und einer Sonderprogrammierung zu Pfingsten geht es am 12. Juni mit dem regulären Programm weiter - und einer neuen Reihe. Eckart von Hirschhausen macht dann drei Wochen lang einen "Check-Up". Während es in der ersten Folge darum geht, wie man gut altern kann, beschäftigen sich die Folgen in den zwei Wochen danach mit der Frage, wie die Mitte des Lebens bzw. wie der Start ins Leben gelingt.





Produziert wird "Hirschhausens Check-Up" von der Bilderfest GmbH. Das Erste verspricht eine unterhaltsame Sendung mit viel Humor "und einer großen Portion Gefühl". In der ersten Folge zieht Hirschhausen in ein Altersheim und will so herausfinden, wie es sich anfühlt, alt zu werden. Inwiefern stimmen unsere Vorstellungen vom Altern mit der Wirklichkeit überein? Und was kann uns dabei helfen, möglichst gut zu altern? Daneben sind die Reporter Lisa Weitemeier und Niko Wirth in ganz Deutschland unterwegs und führen Tests zu körperlicher und geistiger Fitness durch.

Zudem kehrt auch Olli Dittrich mit der nächsten Ausgabe seines "TV-Zyklus" zurück. Und auch wenn der Inhalt der kommenden Ausgabe noch nicht ganz klar ist: Nach "Schorsch Aigner" und der Rückkehr von Sandro Zahlemann ist nun immerhin schon einmal der Ausstrahlungstermin bekannt. Am Donnerstag, den 15. Juni, zeigt Das Erste die nächste Folge ab 23:45 Uhr. Diese trägt den Titel "Sketch-History" - eine genaue Beschreibung, womit sich die Sendung konkret befassen wird, hat der Sender aber noch nicht veröffentlicht.