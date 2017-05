Aus 3 mach 1: So stellt Sky den Sport-Bereich neu auf

© Sky

Sky sortiert seinen Sport-Bereich neu und ernennt mit Burkhard Weber erstmals einen Chefredakteur, der nun eine Zentralredaktion formen soll. DWDL.de sprach mit Roman Steuer, für den gesamten Sport-Bereich verantwortlich, über die Veränderungen.

In den kommenden Wochen stehen im Sport-Bereich von Sky einige weitreichende Veränderungen ins Haus. Noch bevor das neue Headquarter in Unterföhring bezogen wird, schafft Roman Steuer, der als Executive Vice President Sports bei Sky den gesamten Bereich leitet, hinter den Kulissen eine neue Struktur. "Als ich im Herbst 2015 das Amt von Carsten Schmidt übernommen habe, war eine unserer Visionen, ein einziges Sky Sport zu machen, weil wir bis dato immer das Gefühl hatten, wir existieren drei Mal - schließlich gibt es aktuell drei Redaktionen, die Content für unterschiedliche Sky-Plattformen herstellen", sagt er im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.



Jetzt sei es an der Zeit, das Thema strukturell umzusetzen. Das bedeutet konkret, dass die bisherigen Redaktionen - nämlich Live, News und Digital - zum 1. Juni in einem gemeinsamen Bereich aufgehen, der von einem Chefredakteur geführt wird. Dabei handelt es sich um Burkhard Weber, der bisher den Live-Bereich geleitet hat. Er wird in Zukunft also auch Sky Sport News HD und den Bereich Digital Sports führen. "Letzterer wird insofern wichtig, weil wir mit skysport.de im Sommer ein neues Sportportal launchen werden", erklärt Steuer (Foto). "Burkhard hat in den letzten anderthalb Jahren bereits sehr viel dazu beigetragen, die enge Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen möglich zu machen."

Steuer selbst spricht von einem "anspruchsvollen Weg", der jedoch unumgänglich sei. "Bisher waren wir, wie viele andere auch, linear organisiert. Die Redaktionen haben also vorwiegend ihre jeweiligen Säulen bedient. Es gab viele Brücken zwischen den Redaktionen, aber schlussendlich gibt es jetzt nur noch eine große Säule, in der alle Programmkanäle mit drin sind - inklusive Social Media. Dort arbeiten wir mit Spezialisten, aber auch mit Leuten, die vielfältig einsetzbar sind. Sie sollen bei der Umsetzung den 360-Grad-Blickwinkel berücksichtigen, um eine Geschichte möglichst aus einer Hand zu erzählen." So wird künftig etwa der Live-Kommentator eines Bundesliga-Spiels direkt nach Abpfiff auch den Highlight-Clip produzieren, weil sonst niemand näher dran sei.

Damit die Umstellung möglichst reibungslos klappt, führt Sky einen neuen Sportdesk ein. Dabei handelt es sich um eine zentrale Themenplanung, in der sämtliche Ausspielwege gleichzeitig im Blick sind. An Vorbildern mangelt es auf dem Markt nicht - so geht etwa der Konkurrent Sport1 schon seit geraumter Zeit einen ähnlichen Weg. Roman Steuer zu DWDL.de: "Wir haben im Vorfeld nach Italien und England geschaut, aber auch nach Schweden und zu deutschen Kollegen. Mir war allerdings schnell klar, dass für uns nur die Möglichkeit einer voll-integrierten Redaktion in Frage kommt - in Zusammenspiel mit einem starken Produktions- und Programmbereich, der auch die Business-Komponente abdeckt."



Veränderter Fokus bei Sky Sport News HD

Abgesehen vom neuen Chefredakteur gibt's übrigens noch weitere Personalien. So steigt Dominik Böhner, der vom ersten Sendetag an als Redaktionsleiter von Sky Sport News HD arbeitet, zum Director Digital Sports auf. In dieser Funktion verantwortet er auch das neue Sportportal, das bestehenden Angeboten wie "kicker.der" oder "Sport1.de" Konkurrenz machen soll. Esther Henze verantwortet unterdessen den neuen Bereich Programm & Business. Sie ist damit vor allem für die Programmplanung und -entwicklung zuständig sowie für Konzeption und Vermarktung des Sportportals. Eine "neue Denke und ein frischer Ansatz, verbunden mit einer tiefen Verbindung zum Sport" bringe sie mit, lobt Roman Steuer.

Für Dirk Grosse, Chef des seit einigen Monaten frei-empfangbaren Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD, ändert sich dagegen nichts. Er wird seinen Posten auch nach der Umstrukturierung behalten und künftig unter Burkhard Weber arbeiten. Mit der bisherigen Entwicklung des Kanals sei er zufrieden, betont Steuer im Gespräch mit DWDL.de, erklärt aber zugleich, die Gesamtreichweite weiter ausbauen zu wollen. Zuletzt hatte die bekannt gewordene Verkürzung der Live-Strecken für Erstaunen in der Branche gesorgt (DWDL.de berichtete). Diese habe man jedoch vorgenommen, "weil wir uns deutlich mehr auf die Strecken fokussieren wollen, die von den Zuschauern am meisten genutzt werden", erklärt der Leiter des Sky-Sportbereichs.

Steuer: "Rolling News werden immer unsere Kern-DNA bleiben, aber wir investieren vermehrt in Highlights, Magazine und eigene Formate wie etwa den Talk mit Jörg Wontorra." So werde man im Sommer die Zusammenfassungen der 2. Bundesliga am Freitag und Sonntag ins Programm nehmen und vermehrt auf Sport-Übertragungen setzen. Schon in der kommenden Woche wird es erstmals Tennis live bei Sky Sport News HD zu sehen geben. Dass Wontorra bald in direkter Konkurrenz zum "Doppelpass" sendet, hält Roman Steuer indes für den richtigen Weg: "Wir haben uns angeschaut, zu welcher Zeit die Zuschauer Bundesliga-Inhalte konsumieren und diskutieren und glauben, dass wir sowohl mit Jörg Wontorra als auch mit dem Format absolut dagegenhalten können, um von den vorhandenen Marktanteilen einige für uns zu gewinnen."

Damit Wontorra auf Sendung gehen kann, muss jedoch zunächst das neue Sport-Headquarter in Unterföhring fertiggestellt werden. Hier befindet sich Sky jedoch im Plan: "Die Baumaßnahmen sind fast alle abgeschlossen und der technische Ausbau läuft auf Hochdruck. Für Mitte Mai planen wir erste Tests und Schulungen an dem System, sodass wir wie geplant am 1. Juli den Betrieb übernehmen können", sagt Roman Steuer zu DWDL.de. Schon zwei Tage später soll mit Wimbledon die erste Live-Sendung laufen, die ersten Studio-Sendungen folgen dann im August mit dem DFB-Pokal und der Bundesliga.