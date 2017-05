Fox zeigt vierte "Longmire"-Staffel ab Juli

© Fox Networks Group Germany

Die vierte Staffel der US-Serie "Longmire" findet doch noch ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Fox zeigt die zehn neuen Folgen ab Juli immer freitags, in den USA war die Staffel schon vor einiger Zeit zu sehen.

Eigentlich hatte A&E seine Serie "Longmire" nach der dritten Staffel schon beendet, doch dann sprang Netflix ein und führte sie fort. In den USA sind die Staffeln vier und fünf auch schon längst zu sehen gewesen und nun geht es auch endlich in Deutschland weiter. Der Bezahlsender Fox zeigt den vierten Durchlauf ab dem 7. Juli immer freitags ab 21 Uhr, insgesamt zehn Folgen liegen vor. Eine sechste und finale Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben und soll noch in diesem Jahr in den USA zu sehen sein.

Wie gehabt können die Fox-Zuschauer zwischen dem englischen Original oder der deutschen Synchronfassung wählen. Im Mittelpunkt der Serie steht Walt Longmire, der als Sheriff des fiktiven Absaroka County vor der atemberaubenden Naturkulisse Wyomings komplizierte Kriminalfälle lösen und sich gleichzeitig den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit stellen muss.

Und darum geht es in Staffel vier: Zu Beginn können der Sheriff und seine Deputys aufatmen: Der geheimnisvolle "Weiße Krieger", der Deputy Branch Connally (Bailey Chase) erbarmungslos verfolgt hatte, ist tot. Der Sheriff hat die Unschuld seines besten Freundes Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips) bewiesen und ihn so aus dem Gefängnis befreit. Zudem kann der lange ungesühnte Mord an Walts Ehefrau allem Anschein nach endlich aufgeklärt werden, denn Walt glaubt, den Mörder identifiziert zu haben. Und sogar Vics (Katee Sackhoff) Privatleben wendet sich zum Besseren - sie ist frisch von Sean (Michael Mosley) geschieden. Doch das Glück in Absaroka County ist nicht von langer Dauer: Mit der Eröffnung eines neuen Casinos im Reservat halten neue Probleme Einzug in Walts beschauliches Revier. Noch dazu stellt sich heraus, dass es Menschen gibt, die die Vergangenheit nicht ruhen lassen können - bis sie nach vielen Jahren für ein lange zurückliegendes Unrecht blutige Rache schwören.