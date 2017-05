RTL Group tauft IP Network in RTL AdConnect um

© RTL Group

Der internationale Vermarkter der RTL Group, IP Network, richtet sich strategisch neu aus und will sich künftig nicht nur auf den Bereich TV beschränken. Im Zuge dessen wird das Unternehmen umbenannt und heißt ab sofort RTL AdConnect.

Die RTL Group rückt ihren internationalen Vermarkter näher an sich heran - zumindest wenn man nur die Namen betrachtet. Aus dem früheren IP Network wird ab sofort nämlich RTL AdConnect, das hat der Medienkonzern am Donnerstag angekündigt. Mit der Namensänderung geht auch eine neue strategische Ausrichtung einher: So soll ab sofort auch Bewegtbild außerhalb des klassischen TV-Geschäfts vermarktet werden - Total Video statt klassischem TV also.

Vermarktet werden neben den Fernsehsendern der Gruppe (RTL in Deutschland, M6 in Frankreich etc.) auch externe Sender wie ITV (Großbritannien) und RAI (Italien). Darüber hinaus gibt man sich Mühe zu betonen, dass künftig auch "leistungsstarke Multi-Plattform-Netzwerke" zum Portfolio gehören, darunter zählt unter anderem das Multi-Channel-Netzwerk Style Haul, an dem die RTL Group 2014 die Mehrheit übernommen hatte (DWDL.de berichtete). Der neue Vermarkter verspricht seinen Kunden 160 Millionen Zuschauer - pro Tag.

Entwickelt wurde das Rebranding und der neue Auftritt inhouse vom Kommunikations-Team in enger Zusammenarbeit mit der Londoner Markenberatungsagentur Underscore. Stéphane Coruble, Geschäftsführer von RTL AdConnect, sagt: "In der traditionellen Senderwelt waren wir als IP Network bekannt, und im 'Total-Video'-Universum werden wir als RTL AdConnect bekannt sein. Das Unternehmen wird nun komplett digital umstrukturiert." Neben klassischer TV- und Radiovermarktung biete man nun auch digitale Kommunikation, Multiplattform-Netzwerke, YouTube-Kanäle und Marken-Content-Kampagnen - "und das alles in einer markensicheren Umgebung", so Coruble.