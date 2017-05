Langjähriger WDR-Journalist Dieter Thoma gestorben

© WDR/M. Förster

Der langjährige WDR-Journalist und Erfinder des "WDR-Mittagsmagazins" Dieter Thoma ist am Freitag im Alter von 90 Jahren verstorben. WDR-Intendant Tom Buhrow ehrte ihn in einer Stellungnahme als "Urgestein im besten Sinne".