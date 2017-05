Good Times holt TV-Beichtstuhl nach Deutschland

© Good Times

Das spanische Factual-Format "Ovo" findet seinen Weg nach Deutschland: Die Produktionsfirma Good Times hat sich die Rechte an der Sendung gesichert. In "Ovo" können ganz normale Menschen über ihre Ängste reden und Geständnisse ablegen.

Erst im vergangenen Monat ist das TV-Format "Ovo" im spanischen Fernsehen gestartet. Auf der MIPTV wurde das Format, produziert vom Medienunternehmen Mediapro und Phileas Productions, bereits internationalen TV-Machern vorgestellt - nun hat Good Times als erstes zugeschlagen und sich "Ovo" gesichert. Das berichtet der internationale Branchendienst "C21 Media". Bislang wurde die Show in noch kein anderes Land der Welt verkauft. Vertrieben wird das Format vom israelischen Unternehmen Armoza Formats.

In "Ovo" wird eine kleine Box in Ei-Form in zehn Städten platziert, Passanten können darin dann über ihre Ängste, Sorgen und Befürchtungen reden - oder eben ganz persönliche und intime Geständnisse machen. "Die Sendungen gibt allen Menschen eine Stimme. Und das in einer Zeit, in der sich die Medien zu oft auf Prominente fokussieren", sagt Good-Times-Chefin Sylvia Fahrenkrog-Petersen.

Good Times hat sich auf Factual-Formate spezialisiert und produziert Sendungen wie "Der Trödeltrupp", "Mein Lokal, Dein Lokal", "Die Wollersheims" oder "Die Ludolfs". Zuletzt brachte man bei kabel eins die Sendung "Schätze unterm Hammer" auf Sendung, wegen anhaltend schlechter Quoten wurde diese aber bereits wieder aus dem Programm genommen.