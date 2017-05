"Der Trödeltrupp" feiert mit dem Wendler Jubiläum

© RTL II

Anlässlich der anstehenden 600. Folge des "Trödeltrupps" zeigt RTL II sechs Wochen lang Sonderausgaben in der Primetime - u.a. mit Michael Wendler. Unterdessen geht's im Tagesprogramm demnächst etwas sommerlich leichter zu.

Schon seit 2009 ist der "Trödeltrupp" im Programm von RTL II unterwegs und hat es seither auf demnächst 600 Folgen gebracht. Anlässlich dessen zeigt RTL II ab dem 20. Juni immer dienstags um 20:15 Uhr sechs Sonder-Jubiläumsausgaben des ansonsten am Sonntagnachmittag beheimateten Formats mit Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan.

In den Jubiläumsausgaben trifft der Trödeltrupp unter anderem auf den Schlagersänger Michael Wendler, der im Haus seiner Schwiegermutter kostbare Erbstücke zu barer Münze machen und in dem Zusammenhang deren Haus etwas ausmisten will. Den Auftakt macht aber ein Dekorateur aus NRW, der über Jahre ein großes Potpourri an Sammlerstücken angehäuft hat - auf fünf Lagerhallen mit 3000 Quadratmeter Fläche verteilt.

Im Sommerprogramm geht's bei RTL II unterdessen tagsüber etwas leichter zu. Statt "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" wiederholt RTL II ab 15 Uhr "Next, please", ehe um 16 Uhr "X-Diaries - love, sun & fun" wiederholt wird. Nur um 17 Uhr bleiben die "Straßencops" weiterhin im Programm.