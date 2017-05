Bayern-Turnier: ARD löst ZDF beim Audi-Cup ab

© ARD

Nach RTL und dem ZDF wird der Audi-Cup - ein sportlich nicht gerade bedeutendes Testspiel-Turnier - in diesem Jahr zum ersten Mal vom Ersten übertragen. Der Sender will Anfang August sogar alle vier Partien im Hauptprogramm ausstrahlen.



12.05.2017 - 15:47 Uhr von Alexander Krei 12.05.2017 - 15:47 Uhr

Die ARD hat für den Sommer die Übertragungsrechte des wenig bedeutsamen, aber zumindest gut besetzten Audi-Cups erworben, der am 1. und 2. August in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen wird. Der Gastgeber FC Bayern München begrüßt in diesem Jahr den Champions-League-Halbfinalisten Atlético Madrid und den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Ein vierter Teilnehmer soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Zu sehen gibt es die insgesamt vier Partien allesamt im Ersten. Los geht es an beiden Tagen um 17:35 Uhr, ehe die Übertragung nach der "Tagesschau" um 20:15 Uhr fortgesetzt wird. Das ZDF, das den Audi-Cup vor zwei Jahren im Programm hatte und damit rund sechs Millionen Zuschauer verzeichnete, schob zwei der vier Spiele dagegen noch an den Digitalsender ZDFinfo ab. 2013 war der Mini-Fußballcup bei RTL und n-tv zu sehen.

In der Vergangenheit hatte die Übertragung des Audi-Cups im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kritische Stimmen auf den Plan gerufen - zu viel Werbung, zu gering der sportliche Wert, so der Vorwurf. Das dürfte in diesem Jahr kaum anders sein, wenn die vom Autobauer mit den vier Ringen gesponsorten Testspiele erstmals in der ARD zu sehen sein werden.

