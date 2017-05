"Spiegel Daily" startet bereits in dieser Woche

© Iris Carstensen/Der Spiegel

Plötzlich geht alles ganz schnell: Das für Mitte dieses Jahres angekündigte Projekt "Spiegel Daily" geht bereits am kommenden Dienstag online. Täglich um 17 Uhr liefern die Redaktionen von "Spiegel", Spiegel TV und "Spiegel Online" die wichtigsten News des Tages.



15.05.2017 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 08:25 Uhr

Bislang war immer nur von "Mitte des Jahres" die Rede, als es um den möglichen Start des neuen "Spiegel"-Bezahlangebots "Spiegel Daily" ging. Nun hat der Verlag angekündigt, dass die digitale Tageszeitung ab dem kommenden Dienstag zu haben ist. Täglich um 17 Uhr gibt es künftig in "Spiegel Daily" die wichtigsten News des Tages zu lesen - auch Kommentare sind Teil des Angebots. Der Verlag schreibt in einer Pressemitteilung außerdem, dass "Spiegel Daily" auch die "Debatten in den sozialen Netzwerken" zusammenfasse und Tipps für den Feierabend liefere.

Die Plattform ist ein gemeinsames Angebot von "Spiegel", Spiegel TV und "Spiegel Online" und will künftig für ein wenig Entschleunigung sorgen. In einer Welt, in der fasst sekündlich neue Meldungen in den Redaktionen und bei den Menschen eintrudeln, soll die neue Ausgabe um 17 Uhr für etwas mehr Ruhe sorgen. "Entschleunigung, Einordnung und Orientierung", nennt das der Verlag. Zu lesen wird es neben exklusiven "Spiegel"-Geschichten auch Stücke des Online-Angebots geben, hinzu kommen Videos von Spiegel TV. Die redaktionelle Leitung liegt bei Timo Lokoschat und Oliver Trenkamp.

Die User können zwischen zwei Bezahlmodellen wählen. Ein Monatspass schlägt mit 6,99 Euro zu Buche, ein Wochenticket für "Spiegel Daily" kostet 2,49 Euro. Abonnenten des digitalen "Spiegel" erhalten das neue Angebot kostenlos, Print-Abonnenten müssen 0,50 Euro Aufschlag zahlen. Vermarktet wird "Spiegel Daily" intern von Spiegel Media - zum Start tritt Audi über drei Monate hinweg exklusiv als Werbepartner auf.

Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur des "Spiegel", sagt: "'Spiegel Daily' ist ein Gemeinschaftsprojekt der Redaktionen von 'Spiegel', 'Spiegel Online' und Spiegel TV. Wir haben diese hervorragenden Voraussetzungen der Spiegel-Gruppe genutzt, um ein neues journalistisches Produkt zu entwickeln – eine digitale Tageszeitung für ein Publikum, das täglich das Weltgeschehen verstehen will, ohne permanent online zu sein." Online-Chefredakteurin Barbara Hans bezeichnet "Spiegel Daily" als "eine gute Ergänzung für das minutenaktuelle Angebot der Website und die wöchentliche Berichterstattung des Nachrichten-Magazins, weil es etwas bietet, das weder der 'Spiegel' noch 'Spiegel Online' in dieser Form leisten können – einmal am Tag ein in sich geschlossenes Angebot, das den Lesern die aktuellen Nachrichten erklärt."

