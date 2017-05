Harald Schmidt könnte für "Spiegel Daily" schreiben

© SRF/Bonito TV

Wenn Mitte des Jahres die Spiegel-Gruppe mit ihrem neuen Bezahlangebot "Spiegel Daily" startet, könnte auch ein prominenter Kolumnist mit dabei sein. Harald Schmidt hat sich schon einmal beworben - und erhält viel Zustimmung.



11.05.2017 - 17:35 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2017 - 17:35 Uhr

Bereits im Januar hat die Spiegel-Gruppe angekündigt, demnächst mit "Spiegel Daily" ein neues Bezahlangebot im Netz zu starten. Das Angebot soll die wichtigsten Nachrichten des Tages anzeigen - optimiert auf Smartphone-Bildschirme. Mit dabei als Kolumnist könnte dann auch Harald Schmidt sein. Der Entertainer hat am Donnerstag einen Gastbeitrag auf "Spiegel Online" veröffentlicht, an deren Ende er die Leser fragt, ob sie sich ihn als Kolumnisten wünschen. Das Ergebnis: Von derzeit rund 550.000 abgegebenen Stimmen sagen 96 Prozent "Ja".

Wie ernst das mögliche Engagement von Schmidt beim "Spiegel" ist, war am Donnerstag nicht zu erfahren. Auf Anfrage wollte der Verlag die Personalie Schmidt nicht bestätigen. "Warten wir die Umfrage ab", sagte eine Unternehmenssprecherin. Laut dem Medienportal "Meedia" ist es aber so gut wie sicher, dass Schmidt zum Start von "Spiegel Daily" als Kolumnist mit dabei ist.

Schmidt kennt sich mit dem Schreiben aus, zwischen 1993 und 2013 hatte er eine regelmäßige Kolumne im "Focus". In seinem Gastbeitrag auf "Spiegel Online" bezeichnet sich Schmidt als "Hauptstadtjournalist der Herzen", der ganz genau wisse, was den kleinen Mann bewege. Das sind dann so Dinge wie: "Hat ZDF-Theo Koll in Paris nur einen Kragen für alle Hemden?" und "Werden Anne Will und Maybrit Illner bald durch Linn Selle und Florence Gaub ersetzt?"

