Strauch bleibt Chef des ZDF Werbefernsehens

Der Aufsichtsrat des ZDF Werbefernsehens hat Hans-Joachim Strauch für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt. Der 57-Jährige - seit 2009 an der Spitze - bleibt damit bis zum Jahr 2022 alleiniger Geschäftsführer des ZDF-Vermarkters.



15.05.2017 - 15:43 Uhr von Alexander Krei 15.05.2017 - 15:43 Uhr

Hans-Joachim Strauch bleibt dem ZDF Werbefernsehen auch in den kommenden Jahren treu: Der 57-Jährige, der seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2009 an der Spitze steht, wurde vom Aufsichtsrat für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt - und bleibt damit bis mindestens 2022 an Bord.

ZDF-Verwaltungsdirektorin Karin Brieden, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende des ZDF Werbefernsehens ist, sagte: "Hans-Joachim Strauch ist ein ideenreicher Manager mit hervorragenden Marktkenntnissen. Unter seiner Führung hat sich das ZDF Werbefernsehen in den vergangenen Jahren außerordentlich positiv entwickelt."

Im Geschäftsführ 2016 betrugen die Brutto-Umsätze des Unternehmens eigenen Angaben zufolge 265,64 Millionen Euro. Hans-Joachim Strauch ist seit 2001 für den ZDF-Konzern tätig.

