Sky: Viele Handball-Spiele nur auf Sparflamme?

© Sky

Ab der kommenden Saison findet die Handball-Bundesliga bei Sky eine neue Heimat, doch bei den Vereinen wächst offenbar die Sorge, dass der Pay-TV-Sender viele Spiele nur auf Sparflamme produzieren lässt. Was Sky dazu sagt...



15.05.2017 - 17:11 Uhr von Alexander Krei 15.05.2017 - 17:11 Uhr

Als sich Sky vor einem halben Jahr die Übertragungsrechte an der Handball-Bundesliga sicherte (DWDL.de berichtete), lasen sich die Ankündigungen verheißungsvoll. Der Sender versprach damals, man werde die Sportart in den kommenden Jahren "in einer Qualität präsentieren, wie man es zuvor in Deutschland noch nicht kannte". Zugleich wolle man "den Handball auf seinem Weg zur klaren Positionierung als Ballsportart Nummer zwei in Deutschland unterstützen".

Derart vollmundige Aussagen ließen die Vereine von einer besseren Zukunft träumen. Inzwischen scheint es jedoch, als sei noch vor der ersten Sky-Übertragung reichlich Ernüchterung eingetreten. Nach Informationen der "Welt" will Sky nämlich bei der Hälfte der jährlich 306 Partien nur mit zwei Kameras arbeiten - einer festen Führungskamera aus dem Oberrang und einer weiteren in Spielfeldnähe. Mit der hohen Qualität der Champions-League-Übertragungen hätte das nicht allzu viel zu tun.

Zudem will Sky demnach deutlich mehr Spiele als bislang angenommen im Netz zeigen und nicht auf einem seiner Sender, was die Vereine gegenüber Sponsoren in Erklärungsnot bringen könnte. Karsten Günther, Geschäftsführer des Erstligisten DhfK Leipzig, zeigte sich gegenüber der "Welt" erstaunt: "Man sollte den Anspruch haben, möglichst alle Spiele im linearen Programm von Sky zu senden. Wenn es Engpässe gibt, muss auch mal das eine oder andere Spiel nach Online ausweichen. Aber die große Masse sollte, gut verteilt auf alle Vereine, im TV laufen." Weiter sagt Günther: "Wir wollen gute Bilder, die viele Leute sehen. Und Sky will das natürlich wirtschaftlich führen. Jetzt müssen wir einfach reden."

Das soll bereits jetzt geschehen - die "Welt" spricht in diesem Zusammenhang von einem "Krisengipfel". Offiziell will sich Sky indes noch nicht in die Karten schauen lassen. "Die Kollegen aus Redaktion und Produktion arbeiten derzeit im Dialog mit den Vereinen am Übertragungskonzept der Handball-Bundesliga auf Sky. Dementsprechend können wir zum jetztigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zu Details wie der Anzahl der Kameras und den Verbreitungswegen tätigen", betonte ein Sendersprecher am Montag auf DWDL.de-Nachfrage.

Das komplette redaktionelle und produktionstechnische Konzept will Sky erst in den kommenden Wochen präsentieren. "Noch haben wir ja gut drei Monate Zeit bis zum Saisonstart", heißt es aus Unterföhring. Vereine und Fans dürften spätestens dann noch einmal ganz genau hinschauen.

