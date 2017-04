Sky macht Handball-Talk mit Kretzschmar im Free-TV

© Sky

Neben dem Fußball-Talk mit Jörg Wontorra wird Sky Sport News HD künftig auch einen Handball-Talk mit Stefan Kretzschmar ins Programm nehmen. Ab Ende August wird der Ex-Profi jeweils nach dem Topspiel auf Sendung gehen.

Von der kommenden Saison an hält Sky bekanntlich die Übertragungsrechte an der Handball-Bundesliga - und setzt dabei auch auf die Popularität von Stefan Kretzschmar. Nachdem man den ehemaligen Handball-Profi kürzlich bereits als Experten und Co-Kommentator verpflichtet hat, plant Sky jetzt auch eine eigene Sendung mit ihm. Ab dem 27. August wird Kretzschmar jeweils sonntags um 17:00 Uhr eine Stunde lang im Anschluss an das Handball-Topspiel mit drei prominenten Gästen über das aktuelle Handball-Geschehen diskutieren.

"Kretzschmar - Der Handball-Talk" läuft bei Sky Sport News HD und ist damit für jedermann frei empfangbar - anders als die Spiele, die ausschließlich im Pay-TV gezeigt werden sollen. Bei der Namensgebung verfährt Sky übrigens genauso wie bei der neuen Sendung mit Jörg Wontorra: Diese hört vom Sommer an nämlich auf den Namen "Wontorra - Der Fußball-Talk" (DWDL.de berichtete). Produziert wird "Kretzschmar" indes jeweils live in der Halle, aus der Sky zuvor schon das Topspiel des Handball-Spieltags überträgt. Die Runde soll sich in der Regel aus aktiven Handballern, Trainern, Funktionären, Journalisten oder Prominenten zusammensetzen.

"Es wird eine bunte Mischung aus Gästen und Themen werden. In der Halle schaffen wir mit einem Ledersofa und Sesseln eine coole Kulisse", so Stefan Kretzschmar über seine Sendung. "Die Rolle als Gastgeber ist eine neue für mich. Es war schon immer mein Wunsch, das auszuprobieren. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich auf die Herausforderung."

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland, hat unterdessen hohe Erwartungen an den prominenten Neuzugang: "Stefan Kretzschmar steht nicht nur für Handball-Kompetenz, sondern auch für hohen Unterhaltungswert. Er wird als Sky Experte während der Live-Übertragungen und als Moderator im Free-TV auf Sky Sport News HD enorm dazu beitragen, dem Handball die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die dieser großartige Sport verdient."