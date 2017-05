ZDFneo ab Ende Juni mit neuer Händlershow am Vorabend

© ZDF/Frank W. Hempel

Nach dem Ende von "Clever abgestaubt" setzt ZDFneo derzeit auf Doppelfolgen von "Bares für Rares" am Vorabend, ab Ende Juni kommt aber mit "Viel zu bieten" eine neue Händlershow ins Programm. Dann kehrt auch "Death in Paradise" mit neuen Folgen zurück.



16.05.2017 - 08:27 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 08:27 Uhr

Für rund einen Monat hat ZDFneo zuletzt am Vorabend mit "Clever abgestaubt" eine neue Trödelshow getestet. Das von Steven Gätjen moderierte Format erreichte im Schnitt 590.000 Zuschauer und regelmäßig deutlich mehr als 2,0 Prozent Marktanteil - das sind solide bis gute Werte für eine neue Show bei einem kleinen Sender. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil im Schnitt 1,6 Prozent. Inzwischen sind wieder zwei Folgen von "Bares für Rares" am Vorabend zu sehen, das wird aber keine Dauerlösung, der Sender hat nämlich schon die nächste neue Sendung angekündigt.

Zuschauer-Trend: Clever abgestaubt



Am Montag, den 26. Juni, startet mit "Viel zu bieten" eine neue Händlershow, die ZDFneo fortan werktags ab 19:30 Uhr zeigt. Vorerst sind 20 Folgen geplant. In der Sendung können ganz normale Menschen ungewöhnliche und seltene Objekte, Dienstleistungen oder künstlerische Auftritte präsentieren und an Händler verkaufen. Es geht also nicht nur um klassischen Trödel. Industriedesigner Marcel Struck, Gewandmeisterin Alexandra Brandner, Trödelprofi Boris Schnitzler sowie Entertainer und Antiquitätenhändler Linus Büttgen sind auf der Suche nach außergewöhnlichen und überraschenden Dingen. Im Vorfeld ist auch weiterhin eine Folge "Bares für Rares" zu sehen.





Darüber hinaus hat ZDFneo auch angekündigt, ab dem 30. Juni die sechste Staffel der britischen Dramaserie "Death in Paradise" zu zeigen. Der Sender zeigt freitags ab 21:45 Uhr immer zwei Folgen am Stück, insgesamt besteht die Staffel aus acht Episoden. Zuletzt hat ZDFneo "Death in Paradise" Anfang des Jahres am späten Sonntagnachmittag gezeigt und damit meist gute Quoten eingefahren.

