"Un Village Français" geht beim Sony Channel weiter

© Charlotte Schousboe/Tetra media Fiction

Die hochgelobte Serie "Un Village Français" geht demnächst auch in Deutschland weiter. Der Sony Channel zeigt die neuen Folgen der fünften Staffel anlässlich des französischen Nationalfeiertags ab Mitte Juli dienstags in Doppelfolgen.



16.05.2017 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 13:41 Uhr

In den vergangenen Jahren hat der Sony Channel schon die ersten vier Staffeln der französischen Serie "Un Village Français" gezeigt, die Serie wurde in Frankreich bereits mehrfach ausgezeichnet und in mehr als 80 Länder verkauft. Nun hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt, dass es Mitte Juli mit den neuen Folgen der fünften Staffel weitergehen wird. So sind ab dem 18. Juli ab 20:15 Uhr immer dienstags gleich zwei Folgen zu sehen. Wenige Tage vorher feiern die Franzosen ihren Nationalfeiertag. Die fünfte Staffel umfasst zwölf Episoden.

Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Folgen auf Abruf in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der Mediathek Entertain verfügbar. Die fünfte Staffel entspricht nach französischer Zählweise der sechsten Staffel. Ein finaler siebter Durchlauf wird derzeit produziert. In der fünften Staffel geht es um die Zeit im Sommer 1944, als Jean Marchettis ehemaliger Vorgesetzter De Kervern der neue Präfekt werden will, um so für den Aufbau der neuen Ordnung in Frankreich sorgen zu können. Die Herausforderung: Alle Deutschen zu verjagen und die Kontrolle wiederzuerlangen.

Mehr zum Thema "Un Village Français": Die Deutschen kommen!



Teilen