ZDFneo hat sich die Rechte an einer neuen italienischen Comedyserie gesichert. "Bangla", so der Titel, läuft am Dienstag, den 4. Juni ab 23:15 Uhr mit allen acht Folgen der ersten Staffel am Stück und steht darüber hinaus ab dem 5. Juni vormittags in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Im Mittelpunkt der Serie steht Phaim, ein Italiener bengalischer Herkunft und Muslim. Er lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem multi-ethnischen Stadtviertel Roms. Mit seinen besten Freunden spielt er in einer Band. Er ist in einer Beziehung mit der impulsiven Asia, eine junge Italienerin aus einem sehr liberalen Elternhaus. Doch die traditionellen Werte seiner Familie und sein islamischer Glaube führen zu Konflikten und stellen Phaims und Asias fragile Liebe vor Probleme.

Die Hauptrolle spielt Phaim Bhuiyan, daneben sind unter anderem Carolotta Antonelli, Pietro Sermonti, Nasima Akhter Bhuiyan und Sahila Maiuhddin in der Serie zu sehen.

"The Tourist" geht im ZDF weiter

Unterdessen hält auch das ZDF neuen Serienstoff bereit. Dort sind ab dem 3. Juni montags um 22:15 Uhr sechs neue Folgen der Krimiserie "The Tourist - Irisches Blut" zu sehen. Der Sender setzt dabei auf die Ausstrahlung in Doppelfolgen. In der Hauptrolle sind erneut Jamie Dornan und Danielle Macdonald zu sehen.