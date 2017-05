Sport1 holt "Motorvision"-Magazin zurück ins Free-TV

© Motorvision TV

Beim früheren DSF lief einst zehn Jahre lang ein Automagazin unter dem Namen "Motorvision" - nun kehrt es zurück. Möglich wird das durch eine Kooperation zwischen Motorvision.TV und Sport1, dadurch zeigt der Sender auch einige NASCAR-Rennen.



16.05.2017 - 18:54 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 18:54 Uhr

Sport1 und Motorvision.TV haben am Dienstag eine umfassende Kooperation angekündigt. So zeigt Sport1 ab Juli immer am Mittwochabend das einstündige Automagazin "Motorvision.TV - Spotted". In der Sendung bereist das "Spotted"-Team die aufregendsten Locations, Metropolen, Events, Automotive-Messen und Rennstrecken der Welt. Bis 2007 lief bereits beim damaligen DSF für rund zehn Jahre ein Automagazin unter dem Titel "Motorvision" - nun also das Comeback.

Neben dem Magazin umfasst die Kooperation auch ausgewählte Rennen des Monster Energy NASCAR Cups, hier wird Sport1 in diesem und nächsten Jahr einige Rennen übertragen. Los geht's bereits am 11. Juni ab 21 Uhr. Es folgen noch sieben weitere Rennen in diesem Jahr. Sport1 baut sein Motorsport-Portfolio damit weiter aus. Daneben zeigt Sport1 dieses Jahr auch die FIA World Endurance Championship (WEC), die FIA World Rally Championship (WRC), die DTM, die IndyCar Series, das ADAC GT Masters, die ADAC Formel 4, den Porsche Carrera Cup, das Red Bull Air Race sowie weitere Serien.

Olaf Schröder, Vorstand Sport der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, sagt: "Mit der umfangreichen Kooperation bringen wir die Marke 'Motorvision' zurück ins Free-TV und bieten Motorsport- und Autofans auf unseren Plattformen nun noch mehr Highlights im 'Home of Motorsport' – mit hochglanzproduzierten Magazinformaten und bekannten Rennserien. Besonders die Übertragung ausgewählter NASCAR Events live im Free-TV gibt Amerikas Motorsport-Königsklasse eine große Fernsehpräsenz in Deutschland – eine gute Nachricht für alle PS-begeisterten Zuschauer."

Motorvision.TV-Chef Raimund Köhler verspricht: "Unsere Motorvision.TV Car-Spotter werden künftig für Sport1 auf der ganzen Welt unterwegs sein, immer auf der Suche nach den außergewöhnlichsten Fahrzeugen, den neuesten Trends und den heißesten Events für alle, die unsere Leidenschaft für Autos teilen."

Teilen