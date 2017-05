ProSieben zeigt "Topmodel"-Finale leicht zeitversetzt

© ProSieben/Richard Hübner

ProSieben zieht Lehren aus früheren Finalshows von "Germany's Next Topmodel" und wird das diesjährige Finale leicht zeitversetzt ausstrahlen. Außerdem werden den Zuschauern in Oberhausen die Smartphones abgenommen.



18.05.2017 - 11:18 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2017 - 11:18 Uhr

Dass das Finale von "Germany's Next Topmodel" in diesem Jahr wieder aus einer deutschen Arena kommen wird, hat ProSieben bereits im März angekündigt. Nun hat der Sender weitere Details zum Ablauf der Show bekanntgegeben, die in der kommenden Woche zu sehen sein wird. Der wohl interessanteste Punkt: Anders als zuletzt wird die Show nicht komplett live gezeigt, sondern leicht zeitversetzt. Man mache das aus Sicherheitsgründen, heißt es vom Sender. So will man sicherstellen, dass niemand das Finale als Plattform für seine Botschaften nutzt.

2013 stürmten Femen-Aktivistinnen die Final-Bühne der Topmodel-Show und protestierten. 2015 musste die Finalshow nach einer Bombendrohung sogar abgebrochen werden. Eine weitere Neuheit: Die Zuschauer in der Arena Oberhausen müssen ihre Smartphones abgeben. "So kann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen", lässt ProSieben ausrichten. Der Sender schreibt, Popstars wie Alicia Keys, Guns'N Roses, Adele und Björk würden das auch so machen - wobei man sich schon fragen kann, wann die ProSieben-Verantwortlichen zuletzt auf einem Konzert dieser Künstler waren.

Zudem wird Wolfgang Joop im Finale auftauchen und die Teilnehmerinnen gemeinsam mit Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo bewerten. Joop war bis 2015 ebenfalls fester Juror der Show, dann stieg er aus. Als Musikacts wurden Beth Ditto, Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer angekündigt.

Teilen