"Wer weiß denn sowas?" kommt Anfang Juli zurück

Nach dem Ende der laufenden "Paarduell"-Staffel übernimmt Kai Pflaume wieder das Zepter am ARD-Vorabend. Nach längerer Pause geht "Wer weiß denn sowas?" in die nächste Runde - und zwar mit mehr Folgen als jemals zuvor.



22.05.2017 - 15:20 Uhr von Alexander Krei 22.05.2017 - 15:20 Uhr

Mit Marktanteilen von fast 19 Prozent in der Spitze erwies sich "Wer weiß denn sowas?" vor einem Jahr als bislang größter Quiz-Hit am ARD-Vorabend. Daher war schnell entschieden, dass sich Moderator Kai Pflaume und seine beiden Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton mit einer dritten Staffel zurückmelden würden. Diese wird mit 135 Folgen sogar noch ein bisschen länger ausfallen als die zweite Staffel.





Inzwischen steht hierfür auch ein Ausstrahlungstermin fest: Ab dem 3. Juli übernimmt die von UFA Show & Factual produzierte Rateshow wieder von Montag bis Freitag den Sendeplatz um 18:00 Uhr, auf dem aktuell mit deutlich geringeren Marktanteilen das "Paarduell" zu sehen ist. Die neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" startet damit übrigens deutlich später als die Vorjahres-Staffel: Diese wurde damals zwischen März und September gezeigt, diesmal wird Kai Pflaume sogar bis zum Jahresende die Fragen stellen.

Zur Einstimmung gibt es zwei Tage zuvor - also am 1. Juli - ein weiteres XXL-Special der Sendung am Samstagabend zu sehen. Mehr als drei Stunden lang treten Prominente wie Oliver Welke, Lothar Matthäus und Wolfgang Stumph gegeneinander an, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen. In den regulären Ausgaben spielen die Rateteams dagegen wie gehabt ausschließlich für das Studiopublikum. In der ersten Woche sind unter anderem Christoph Maria Herbst, Nora Tschirner, Michael Mittermeier und Axel Schulz mit dabei.

Inzwischen erfreut sich "Wer weiß denn sowas?" übrigens nicht nur im Ersten großer Beliebtheit, sondern auch in einigen Dritten Programmen. Dort liefen zuletzt vermehrt Wiederholungen der Show - am Sonntagabend setzten NDR und RBB in der Primetime sogar parallel auf alte Ausgaben. Kai Pflaume wird unterdessen demnächst auch mit neuen Folgen seiner Sendung "Kaum zu glauben" zu sehen sein: Das NDR Fernsehen zeigt die neue Staffel ab dem 4. Juni jeweils sonntags um 21:45 Uhr.



