ZDF, ORF und SRF arbeiten auch künftig zusammen

© ZDF/ORF/SRF

Seit 50 Jahren arbeiten ZDF, ORF und SRF nun schon für Produktionen zusammen - und auf absehbare Zeit wird sich das auch nicht ändern. Die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Fortführung ihrer Kooperationen beschlossen.



23.05.2017 - 13:55 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 13:55 Uhr

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ZDF, ORF und SRF werden auch in der Zukunft eng kooperieren. Die Verantwortlichen der Sender haben sich in Zürich zu ihrer alljährlichen Koproduktionstagung getroffen und dort auch eine Verlängerung der Zusammenarbeit beschlossen. Für das kommende Jahr wurden demnach bereits Koproduktionen mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro in Auftrag gegeben.

Aus der Kooperation der drei Anstalten entstanden sind zuletzt große TV-Mehrteiler wie "Das Sacher", "Gotthard" und "Maximilian". Auch 2018 seien neue Event-Produktionen geplant, heißt es von den Sendern. Alte und bekannte Marken wie "Soko Wien/Donau", "Der Alte" und "1, 2 oder 3" werden auch künftig gemeinsam realisiert. Hinzu kommen noch diverse Doku- und Kulturprogramme.

"Wir werden unsere langjährige Zusammenarbeit weiter intensivieren. Dies unterstützt unsere Sparbemühungen ebenso wie die inhaltliche Stärkung beispielsweise bei der deutschsprachigen Serie", sagt ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. SRF-Direktor Ruedi Matter betont, dass die eigenen finanziellen Mittel begrenzt seien. Große Projekte wie "Gotthard" seien nur durch die Zusammenarbeit mit dem ORF und dem ZDF möglich.

Teilen