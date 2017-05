Heinrich Popow muss bei "Let's dance" aussteigen

© RTL / Stefan Gregorowius

Nach neun Shows muss Heinrich Popow seine Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let's dance" beenden. Die Ärzte haben ihm von weiteren Auftritten abgeraten. Dadurch bekommt Giovanni Zarrella am Freitag eine zweite Chance.



24.05.2017 - 12:48 Uhr von Alexander Krei 24.05.2017 - 12:48 Uhr

In den vergangenen Wochen begeisterte Leichtathlet und Paralympics-Sieger Heinrich Popow die Zuschauer von "Let's dance". Doch jetzt ist für den 33-Jährigen überraschend Schluss bei der RTL-Tanzshow: Wie der Kölner Sender am Mittwoch bestätigte, wird Popow, dessen linkes Bein im Alter von neun Jahren amputiert wurde, nach neun Ausgaben nicht mehr dem Kreis der Kandidaten angehören.

Wegen einer Entzündung im Stumpf und Verdacht auf einen Sehnenriss in der rechten Schulter haben ihm die Ärzte von der weiteren Teilnahme bei "Let’s dance" abgeraten. "Ich hätte weitergetanzt, bis ich nicht mehr kann, wäre noch auf allen Vieren auf die Tanzfläche gekrochen", sagte Popow. "Aber das Tanz-Aus ist eine vernünftige Entscheidung der Ärzte, um Folgeschäden zu vermeiden."



© RTL/Stefan Gregorowius

An seiner Stelle wird am Freitag wieder Giovanni Zarrella bei "Let's dance" zu sehen sein. Der Sänger war in der vergangenen Woche ausgeschieden und fühlt sich nun "hin- und hergerissen", wie er sagt. "Es tut mir wahnsinnig leid, dass Heinrich das Kapitel 'Let’s dance' auf diese Art und Weise beenden muss. Er hat eine großartige Leistung erbracht. Andererseits freue ich mich natürlich sehr wieder dabei zu sein. Ich werde mein Bestes geben, auch für Heinrich."

Teilen