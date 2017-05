kabel eins versucht's sonntags mit "Trucker Babes"

© kabel eins

Im Sommer setzt kabel eins am Sonntagabend auf ein neues Doku-Format: In "Trucker Babes" begleitet der Sender mehrere Truckerfahrerinnen in ihrem Alltag. Zunächst ist die Ausstrahlung von drei Folgen zur besten Sendezeit geplant.



24.05.2017 - 15:03 Uhr von Alexander Krei 24.05.2017 - 15:03 Uhr

Nachdem kabel eins den Versuch, am Sonntagabend Wiederholungen der US-Serie "The Mentalist" zu zeigen, wegen schlechter Quoten schnell wieder beendete, setzt der Sender inzwischen auf "Die spektakulärsten Kriminalfälle" - mit mäßigem Erfolg. Für den Sommer hat kabel eins jetzt ein neues Doku-Format in Aussicht gestellt. Der Titel: "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand".

kabel eins begleitet in zunächst drei Folgen fünf Frauen, die in einer vermeintlich rein männlichen Disziplin mit Charme, Charakter und Können überzeugen - nämlich in der des Truckerfahrers. Der Sender verspricht einen "tiefen Einblick in den herausfordernden Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Familie". Gezeigt wird das Format ab dem 2. Juli jeweils sonntags um 20:15 Uhr.

Am Freitagabend setzt kabel eins unterdessen auch weiterhin auf Serien und wiederholt ab dem 7. Juli um 20:15 Uhr noch einmal die zweite Staffel von "Navy CIS: New Orleans" in Doppelfolgen. Die Quoten der bisher ausgestrahlten Folgen waren allerdings überschaubar: Zuletzt lag der Marktanteil bei weniger als vier Prozent in der Zielgruppe.

