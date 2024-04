am 25.04.2024 - 08:28 Uhr

Es gab mal eine Zeit, da hat RTL Deutschland YouTube gemieden wie das Feuer das Wasser. Formate oder Ausschnitte aus Sendungen der Gruppe waren auf der Videoplattform nicht zu finden und wenn jemand Drittes entsprechende Inhalte hochgeladen hatte, wurden sie in der Regel schnell entfernt. Diese Strategie hat RTL aber ganz offenbar überdacht - und ist nun schon seit einigen Monaten verstärkt auf YouTube vertreten. Und das dürfte sich in nächster Zeit weiter verstärken.

Für RTL wird YouTube als Ausspielweg von Programminhalten nämlich wichtiger. RTL-News-Geschäftsführer Martin Gradl sagte jüngst auf einem Kongress der Medienanstalten in Berlin, dass man bereits mit ersten Formaten auf der Plattform vertreten sein, man aber noch mehr machen müsse. Grundsätzlich müsse man dort sein, wo die Userinnen und User sind, zeigt sich Gradl überzeugt. Und der RTL-Manager zeigt sich durchaus selbstkritisch indem er sagt, in den vergangenen Jahren habe man in dieser Hinsicht vielleicht nicht genug gemacht.

Die Hoffnung bei RTL, und auch bei anderen Medienhäuser, die stark auf YouTube vertreten sind, ist, dass sie durch ihre Präsenz auf der Plattform vor allem auch solche Menschen erreichen, die nicht mehr oder nur noch sehr selten klassisches, lineares Fernsehen konsumieren. "Snackable Content" sei eine große Chance für klassische Medienmarken, erklärte Martin Gradl in Berlin.

Gegenüber der dpa teilte RTL Deutschland auf Nachfrage mit, dass man mittlerweile zehn Accounts auf YouTube aktiv betreibe, im vergangenen Jahr habe man das Angebot neben den Clips aus TV-Sendungen um originäre Inhalte ausgebaut. "Momentan umfasst die Strategie unter anderem begleitende Inhalte wie Interviews mit Fußballern, das wöchentliche Format ‘Voice of Washington’ mit USA-Korrespondent und ‘RTL Aktuell’-Moderator Christopher Wittich, das wöchentliche Format ‘Good News’ oder auch Studioformate wie Wiedersehensshows von Realitysendungen."

So lief auf dem RTL-Hauptaccount bereits vor einigen Monaten eine "Die Verräter"-Wiedersehensshow, sonst gab es auf diesem Kanal zuletzt vor allem kurze Ausschnitte aus aktuell laufenden Shows zu sehen - etwa aus "Let’s Dance" oder "Drei gegen Einen". Auf dem Kanal von RTL News werden beispielsweise Interviews aus "RTL Direkt" hochgeladen, ganze Ausgaben des "Klima Updates" oder auch "Extra"-Beiträge und einige Minuten von "Team Wallraff"-Folgen.