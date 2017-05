Pokal-Auslosung künftig nicht mehr am späten Abend

© Screenshot Das Erste

Der DFB hat sich mit der ARD auf ein neues TV-Format für die Pokal-Auslosungen verständigt. Die Ziehung der Spielpaarungen wird fortan nicht mehr am späten Abend zu sehen sein. Zuletzt mussten sich Fans sogar bis nach Mitternacht gedulden.



24.05.2017 - 15:58 Uhr von Alexander Krei 24.05.2017 - 15:58 Uhr

Weil die Auslosung für die nächste Runde des DFB-Pokals durch Verlängerung und Elfmeterschießen beim Spiel zwischen Borussia Dortmund gegen Hertha BSC erst nach Mitternacht erfolgte, zeigten sich zahlreiche Fußball-Fans erbost. Dazu soll es ab der kommenden Saison nach dem Willen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht mehr kommen. Zusammen mit der ARD hat sich der DFB jetzt auf ein neues Auslosungs-Format verständigt.

Demnach wird die Ziehung der Spielpaarungen künftig immer am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde in der ARD-"Sportschau" um 18:00 Uhr durchgeführt. Die ersten beiden Runden sollen dabei als monothematische Sendung geplant werden - neben der Auslosung sind redaktionelle Beiträge rund um den Wettbewerb geplant. Die weiteren Ziehungen sollen als Hauptthema in die Sendung integriert werden. Die erste Auslosung für die Pokalsaison 2017/18 ist am 11. Juni. DFB-Präsident Reinhard Grindel wird als Ziehungsleiter fungieren.

"Mit dem neuen Format kommen wir den Wünschen vieler Fußballfans nach und werten gemeinsam mit der ARD die Pokal-Auslosungen weiter auf", sagt DFB-Mediendirektor Ralf Köttker. "Statt der teilweise sehr späten Auslosungen nach Spielen gibt es ab sofort für die Zuschauer einen festen Platz zur besten Sendezeit am frühen Sonntagabend. Vereine und Fans können so den Termin langfristig einplanen und auch Kinder können live am Bildschirm dabei sein, wenn ihre Mannschaften ausgelost werden."

Neben der Uhrzeit wird sich auch der Ausstrahlungsort ändern: Künftig dient das Deutsche Fußball-Museum in Dortmund als Kulisse für die Pokal-Auslosungen, die nun mit prominenten Gästen vor einem aus Vereinsvertretern bestehenden Live-Publikum in der Multifunktionsarena durchgeführt werden. "Es ist schön, dass die Auslosungen im dem Deutschen Fußball Museum ein festes Zuhause bekommen und somit allen beteiligten Vereinsvertretern eine gemeinsame Anlaufstelle geboten wird", so WDR-Sportchef Steffen Simon. "Die 'Sportschau' am Sonntag bekommt fünfmal im Jahr ein echtes Highlight in ihr Programm. Wir freuen uns darauf."

