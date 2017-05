ZDF dreht vier "Frühlings"-Filme mit Simone Thomalla

© obs/ZDF/Barbara Bauriedl

Drei Folgen der "Frühlings"-Reihe sind Anfang des Jahres im ZDF zu sehen gewesen, nun hat der Sender gleiche vier neue Filme angekündigt. Diese sollen noch in diesem Jahr gedreht werden, die Hauptrolle übernimmt erneut Simone Thomalla.



24.05.2017 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 16:00 Uhr

Mit regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauern sind die verschiedenen Filme aus der "Frühlings"-Reihe ein schöner Erfolg für das ZDF. Und neben den vielen Krimis bieten die Filme zudem eine andere Programmfarbe: Simone Thomalla spielt die Katja Baumann und agiert als eine Art Sozialarbeiterin, die in Not geratenen Familien hilft. Nun hat das ZDF gleich vier neue Filme der Reihe angekündigt - so viele wie noch nie.

Seit wenigen Tagen wird in Bayrischzell und Umgebung an zunächst zwei Folgen gearbeitet, zwei weitere Filme werden im Spätsommer produziert. Am Ensemble hat sich nichts geändert: Neben Dorfhelferin Simone Thomalla als Katja Baumann stehen Marco Girnth, Christina do Rego, Johannes Herrschmann, Patrick Mölleken, Johanna Klante und Merab Ninidze vor der Kamera. Auch Christoph M. Ohrt wird in den neuen Folgen zu sehen sein. Regie führt Thomas Jauch, die Drehbücher stammen von Natalie Scharf und Christoph Silber. Die beiden nun bereits in Arbeit befindlichen Filme werden von der Seven Dogs Filmproduktion GmbH verantwortet. Gedreht wird noch voraussichtlich bis zum 14. Juli 2017. Sendetermine gibt es noch nicht, bislang liefen die Filme der Reihe aber meist am Anfang des Jahres.

Eine der neuen Filme trägt den Titel "Ein altes, schönes Haus". Darin kündigt eine Unbekannte per Anruf bei Katja an, sich das Leben zu nehmen. Die Dorfhelferin findet Judith Kleinke (Adina Vetter) in einem Bauernhof, den sie mit ihrer Familie bewohnt. Katja will Judith helfen und versucht zu klären, weshalb sie in Angst vor ihrem Mann Tom (Jan Sosniok) lebt. Privat gestalten sich die Dinge für die Dorfhelferin kompliziert: Tochter Kiki weilt in den USA, die Beziehung mit Cem (Merab Ninidze) geht immer mehr in die Brüche, und ausgerechnet jetzt muss ihr bester Freund Mark (Marco Girnth) für längere Zeit nach Leipzig. Zu Katjas Überraschung verkauft er das gemeinsam bewohnte Bauernhaus an den alleinerziehenden Vater Jan (Christoph M. Ohrt).

