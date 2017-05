© RTL / Andreas Friese

Trotz einiger Quoten-Rückschläge in jüngster Zeit will Thomas Gottschalk auch weiterhin dem Fernsehen treu bleiben. Allerdings betont der Moderator in einem Gespräch mit "Bild", er könne es sich auf seiner "Ehrenrunde" leisten, "auf Sicht zu fahren".



28.05.2017 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 28.05.2017 - 09:35 Uhr

Bei Twitter wird Thomas Gottschalk seit einigen Wochen für seine unterhaltsamen Kommentare gefeiert, doch im Fernsehen musste der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator zuletzt mehrere Rückschläge einstecken. Erst entwickelte sich die Show-Hoffnung "Little Big Stars" in Sat.1 zum Flop, dann musste er zusammen mit seinem Freund Günther Jauch in der RTL-Show "Die 2" neue Tiefswerte hinnehmen - und ob die zweite Ausgabe von "Mensch Gottschalk" an diesem Sonntag das Zeug zum Erfolg haben wird, steht noch in den Sternen.

In einem "Bild"-Interview antwortete Gottschalk jetzt auf die Frage, warum er sich das noch antue, mit zwei Gegenfragen: "Warum macht Karl Lagerfeld mit 80 Mode? Warum geht mit Mick Jagger mit 75 auf Welttournee? Ganz einfach: Es macht nicht nur ihnen Spaß, es gibt auch viele Menschen, die sich darüber freuen. Ich sehe das genau so. Sobald es mich anstrengt, lass ich es bleiben." Des Geldes wegen steht er allerdings nicht mehr vor der Kamera, versichert der Moderator: "Nein, meine Vermögensbildung ist abgeschlossen."

Für den Flop von "Little Big Stars" hat Thomas Gottschalk unterdessen für sich eine Erklärung gefunden. Woran es lag, will die "Bild"-Zeitung von ihm wissen. Gottschalk: "Offensichtlich an mangelnden Zuschauern. Niedliche Kinder, die was können, aber ansonsten nicht verhaltensauffällig sind, retten den TV-Sonntagabend nicht. Erst vom 'Tatort' gekillt und dann vom Henssler gegrillt." Mit Blick auf seine Zukunftspläne bleibt der Moderator jedoch im Unklaren: "Ich bin ja bereits bei der Ehrenrunde und kann es mir leisten, auf Sicht zu fahren. Ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen."

