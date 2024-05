Am Dienstag, 21. Mai zeigt ProSieben um 22:30 Uhr die nächste Folge von "Uncovered". Diesmal widmet er sich der japanischen Yakuza, die lange als eine der umsatzstärksten, gefährlichsten und geheimnisumwittertsten kriminellen Vereinigungen der Welt galt. Ihre Mitglieder: Sogenannte "Gentlemen-Gangster" in Maßanzügen, geschmückt mit kunstvollen Ganzkörper-Tätowierungen und geleitet von einem strengen Moralkodex.

Doch nachdem in Japan rigorose Anti-Yakuza-Gesetze und -Verordnungen erlassen wurden und die Polizei hart durchgegriffen hat, macht eine junge und skrupellosere Gangster-Generation der Yakuza die Krone in der japanischen Unterwelt streitig. Thilo Mischke traf für "Uncovered: Inside Yakuza" zwei der einflussreichsten Yakuza-Bosse Tokios zum Interview und kann so tiefe Einblicke in eine sonst für die Außenwelt verschlossene Verbrecherwelt bieten.

Bei der Ausstrahlung von "Uncovered" geht ProSieben unterdessen diesmal offenbar einen anderen Weg als in den vergangenen Jahren, als diese stets staffelweise erfolgte. Weitere Ausgaben sind im weiteren Jahresverlauf zwar geplant, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.