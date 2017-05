Universal Channel zeigt finale "Bates Motel"-Staffel ab Juli

© Vox/NBC Universal

In den USA ist die finale Staffel von "Bates Motel" bereits zu sehen gewesen, in wenigen Wochen kommen auch die deutschen Zuschauer in den Genuss der letzten zehn Folgen. Der Universal Channel zeigt die Serie dann immer dienstags im Doppelpack.



29.05.2017 - 11:05 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2017 - 11:05 Uhr

"Bates Motel" biegt in wenigen Wochen auch in Deutschland auf seine Zielgerade ein: Ab dem 18. Juli zeigt der Universal Channel die fünfte und letzte Staffel der hochgelobten Serie. Die zehn neuen Folgen sind immer ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen beim Pay-TV-Sender zu sehen. In den USA lief die letzte Staffel bereits zwischen Februar und April dieses Jahres A&E. Der Universal Channel bietet die finalen Folgen auch im englischen Originalton an.

Die fünfte Staffel setzt zwei Jahre nach dem Ende des vierten Durchlaufs ein. Norman (Freddie Highmore) führt das Motel inzwischen allein und versucht, bislang erfolgreich, den Schein zu wahren, dass seine Mutter noch am Leben sei. Dylan (Max Thieriot) und Emma (Olivia Cooke) sind mittlerweile verheiratet und haben ein Kind zusammen. Als eines Tages plötzlich Caleb (Kenny Johnson) vor der Tür steht, ist das vor allem für Dylan eine unangenehme Überraschung. Auch Rihanna wird in der finalen Staffel auftauchen, sie spielt Marion Crane.

