Larissa Marolt bald im "Sturm der Liebe" zu sehen

Einst "Topmodel"-Kandidatin, später Dschungelkönigin der Herzen: Nun steigt Larissa Marolt bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ein. Doch es gibt auch einen Ausstieg: Dietrich Adam verlässt die Serie nach rund vier Jahren.



29.05.2017 - 13:48 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2017 - 13:48 Uhr

Larissa Marolt ist wohl die Kandidatin, die beim RTL-Dschungelcamp in den vergangenen Jahren für den meisten Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Österreicherin hat die Sendung 2014 quasi im Alleingang getragen. Demnächst ist sie in der neuen ProSieben-Realityshow "Global Gladiators" zu sehen (DWDL.de berichtete). Aber auch im etwas ernsteren Fach will Marolt, eigentlich ja Model und Schauspielerin, wieder Fuß fassen. Daher dreht sie ab sofort für die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".

In der Serie spielt sie die Rolle der Alicia Lindbergh: Die junge Ärztin mit skandinavischen und österreichischen Wurzeln kommt in das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof", um ihre Beziehung mit Christoph Saalfeld zu retten. Doch als sie eintrifft, wartet eine böse Überraschung auf sie. Zum ersten Mal als Alicia Lindbergh zu sehen sein wird Marolt voraussichtlich am 10. August.

"Alicia ist ein echter Freigeist. Ich konnte mich auf Anhieb mit dem Rollenprofil identifizieren", sagt Larissa Marolt über ihre Rolle. Die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin hat auch schon Telenovela-Erfahrung: Ab 2011 war sie in mehr als 100 Folgen von "Anna und die Liebe" zu sehen. "'Sturm der Liebe' bietet Schauspielern die Möglichkeit, ihre Figuren über einen längeren Zeitraum und in all ihren Facetten zu entwickeln. Das finde ich bei einer durchgehenden Rolle besonders interessant", so Marolt.

Neben Marolt müssen sich Fans aber noch auf eine weitere Veränderung gefasst machen: Dietrich Adam wird die Serie nämlich verlassen. Seit 2013 verkörperte er den Hoteleigentümer Friedrich Stahl, zum letzten Mal wird er voraussichtlich am 11. August zu sehen sein. Zuletzt kündigte die ARD bereits größere inhaltliche Änderungen bei seiner Telenovela an - so werden Dieter Bach und Florian Frowein demnächst in neuen Hauptrollen zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

