Guter Zweck: Ritter Sport mit "Halligalli"-Schokolade

© obs/ProSieben

Kurz vor dem Finale gibt's zu "Circus Halligalli" sogar eine eigene Schokolade. Ritter Sport bringt zwei Sonderkreationen zur Show mit Joko und Klaas auf den Markt. Der Erlös kommt dem Red Nose Day zugute.



30.05.2017 - 23:51 Uhr von Uwe Mantel 30.05.2017 - 23:51 Uhr

"Joghurt-Klatsche mit Crunch" und "Vollmilch-Randale mit Flakes" - so heißen die beiden neuen Schokoladen-Kreationen, die Ritter-Sport in den nächsten Tagen an die Fans von "Circus Halligalli" loswerden möchte. Kurz vor dem Finale der Sendung mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hat der Hersteller 200.000 Stück dieser beiden Sonder-Kreationen mit "Halligalli"-Logo produziert und verkauft diese nun über seinen Web-Shop.

Dabei handelt es sich um eine Aktion im Rahmen des Red Nose Days. Der gesamte Gewinn aus der Aktion wird dafür verwendet, um im Ruhrgebiet eine neue "Arche" zu bauen. In Herne soll mit der "Arche" eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder zur sinnvollen Freizeitgestaltung mit Spiel- und Sportgeräten, inklusive warmer Mahlzeiten und Hausaufgabenhilfe entstehen.

Teilen