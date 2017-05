Tennis-Profi belästigt Eurosport-Reporterin im TV

© Eurosport

Weil der französische Tennisspieler Maxime Hamou vor laufender Kamera mehrfach versuchte, eine Eurosport-Reporterin zu umarmen und zu küssen, hagelte es massive Kritik. Jetzt ist der Profi suspendiert worden.



31.05.2017 - 11:16 Uhr von Alexander Krei 31.05.2017 - 11:16 Uhr

Der französische Tennisprofi Maxime Hamou steht in der Weltrangliste nur auf Platz 287. Dass der 21-Jährige jetzt dennoch Schlagzeilen macht, hängt mit einem waschechten Eklat zusammen, für den er am dritten Tag der French Open in Paris sorgte. Hamou hatte der Eurosport-Reporterin Maly Thomas nach seiner Erstrunden-Niederlage ein Interview gegeben und dabei mehrfach versucht, sie vor laufender Kamera zu küssen.

Dabei zog der Sportler die Journalistin mit Gewalt an sich. Nach einer ersten Umarmung akzeptierte Thomas zunächst den um ihre Schulter gelegten Arm des Mannes, der gleichzeitig offenbar noch mit einem Fan posierte. Immer wieder versuchte Hamou daraufhin, die Reporterin an sich zu ziehen und nahm sie gar in den Schwitzkasten - sie wiederum bemühte sich mehrfach, sich aus der Umarmung zu befreien.

Das ungebührende Verhalten des Tennisprofis hatte nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken für massive Kritik gesorgt. Inzwischen hat der französische Tennisverband reagiert und Maxime Hamou suspendiert. Es ist ihm dadurch verboten, das Stade Roland Garros bis zum Ende des Turniers zu betreten, auch seine Teilnahme in den Doppel- und Mixed-Wettbewerben wurde untersagt.

Eurosport bedauerte den Vorfall und bezeichnete Hamous Verhalten als "höchst unangebracht". Maly Thomas sagte indes der französischen "Huff Post", sie hätte Hamou eine gescheuert, wenn sie nicht live auf Sendung gewesen wäre.

