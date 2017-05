ProSieben macht "Gameshow-Konferenz" mit Paulke

© ProSieben / Willi Weber

Anfang Juli wird ProSieben am Samstagabend innerhalb von drei Stunden Höhepunkte aus acht verschiedenen Shows ausstrahlen. Verpackt wird der Aufguss als "Gameshow-Konferenz", die von Elmar Paulke präsentiert wird.



31.05.2017 - 14:05 Uhr von Alexander Krei 31.05.2017 - 14:05 Uhr

ProSieben hat eine neue Möglichkeit gefunden, um alte Shows der Sendergruppe noch einmal wiederzuverwerten. Am Samstag, den 1. Juli gibt es um 20:15 Uhr "Die ProSieben Gameshow-Konferenz" zu sehen, für die "Schlag den Star"-Kommentator Elmar Paulke als Moderator gewonnen werden konnte. In Form einer Fußball-Konferenz präsentiert Paulke Höhepunkte aus acht Shows, darunter "Teamwork", "Das ProSieben Länderspiel", "Mein bester Feind", "Ran an den Mann" und "Deutschland gegen... Italien".

Paulke sitzt im Konferenz-Studio und gibt zu den Kommentaren der jeweils Shows ab. Am Mikrofon sitzen unter anderem Frank Buschmann, Ron Ringguth und Wolff Fuss. ProSieben verspricht im Vorfeld schon mal die "temporeichste Konferenz der fußballfreien Zeit". Verantwortlich für das Primetime-Format ist die Produktionsfirma Redseven Entertainment.

Auch in den beiden Wochen zuvor setzt ProSieben zur besten Sendezeit übrigens bereits auf Best-Ofs: So gibt's am 17. Juni "Joko gegen Klaas - Die besten Duelle um die Welt" zu sehen, eine Woche später laufen "Die besten TV-Streiche by ProSieben".

