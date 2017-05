"TV Spielfilm live": Burda und Telekom kooperieren

© Burda

Telekom-Kunden können das Burda-Angebot "TV Spielfilm live" künftig nutzen, ohne dafür Daten in Rechnung gestellt zu bekommen. Einen ähnlichen Deal hat Burda im vergangenen Jahr auch schon mit O2 geschlossen.



31.05.2017 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 14:55 Uhr

Mehr als 70 TV-Sender können via "TV Spielfilm live" gesehen werden, Burda ist mit diesem Angebot vor einiger Zeit in die direkte Konkurrenz mit Zattoo, Magine & Co. getreten. Nun hat der Medienkonzern eine Kooperation mit der Telekom vereinbart, demnach werden Telekom-Kunden künftig keine Daten mehr in Rechnung gestellt, wenn sie das Angebot nutzen. Einen ähnlichen Deal schloss man bereits im vergangenen Jahr mit O2 (DWDL.de berichtete).

Laut Burda haben sich mittlerweile zwei Millionen Menschen für "TV Spielfilm live" registriert - wie viele von denen das Angebot aber auch tatsächlich nutzen, ist nicht bekannt. Matthias Kohtes, Managing Director "TV Spielfilm live", sagt: "Fernsehen war früher das klassische Medium für Zuhause. Wer seine Lieblingssendung oder das Fußballspiel sehen wollte, musste seinen Tagesablauf danach richten. Die Zeiten sind vorbei. 'TV Spielfilm live' macht Fernsehen zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich. Dieser Luxus ging bislang auf Kosten des Datenvolumens. Die exklusive Kooperation mit der Telekom macht nun das grenzenlose Streaming möglich. Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zur Befreiung des Fernsehens."

