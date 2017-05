"So denkt Deutschland": RTL und n-tv mit Thementag

© MG RTL

Am Donnerstag veranstalten RTL und n-tv einen Thementag unter dem Motto "So denkt Deutschland". In den News- und Magazinsendungen der Sender sollen die Ergebnisse einer Umfrage aufgegriffen werden, die man bei Forsa in Auftrag gegeben hat.



31.05.2017 - 15:47 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 15:47 Uhr

In wenigen Monaten steht die Bundestagswahl an, der Wahlkampf hat bereits begonnen. Die Mediengruppe RTL nimmt das zum Anlass und veranstaltet am Donnerstag bei RTL und n-tv einen Thementag. Unter dem Motto "So denkt Deutschland" will man der Frage nachgehen, was die Menschen im Land bewegt und welche Erwartungen sie an die Politik haben. Dazu hatte die Mediengruppe RTL im März beim Meinungsforschungsinstitut Forsa eine großangelegte Umfrage in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse werden bei RTL in den jeweiligen News- und Magazinsendungen präsentiert. Los geht’s in "Guten Morgen Deutschland", aber auch in "Punkt 12", "Explosiv", "RTL Aktuell" und dem "Nachtjournal" soll der Thementag Niederschlag finden. Bei n-tv geht es in den Nachrichtensendungen sowie in der "Telebörse" um die Ergebnisse. Darüber hinaus zeigt der Sender um 12:30, 13:30 und 14:30 Uhr Sondersendungen, dabei konzentriert man sich vor allem auf die Themen Einkommen und Innere Sicherheit.

Forsa hat zudem ermittelt, wie die Befragten zur Glaubwürdigkeit der Medien stehen. Das Ergebnis: 80 Prozent der Befragten halten die Berichterstattung der klassischen Medien (TV, Radio, Print) für "voll und ganz" bzw. "weitgehend" glaubwürdig. 18 Prozent der Befragten gaben an, man könne den Medien "eher nicht" bzw. "gar nicht" mehr glauben.

